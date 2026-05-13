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黃金抱緊！華爾街大佬豪言：金價3年內飆1.7萬美元

2026/05/13 12:37

黃金抱緊！華爾街大佬豪言，金價3年內飆1.7萬美元。（路透）黃金抱緊！華爾街大佬豪言，金價3年內飆1.7萬美元。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕近日黃金陷入4700美元多空激戰，不過，加拿大礦業傳奇人物Pierre Lassonde預測，隨著黃金取代美元成為最後的儲備貨幣，金價有望在３年內達到每盎司17250美元。

週三亞洲盤交易，黃金受到印度提高黃金關稅，金價受挫，再度失守4700美元，一度觸及4687美元，日內跌40美元，盤中金價在4700美元多空交戰。

《Investing.com》報導，黃金年初至今上升7.33%，過去1年升幅高達47.66%。

根據Warren AI分析，就短期均線來看，普遍「賣出」，但200週週線則維持「買入」，且就投機持倉來看，CFTC最新數據16萬3300手，連續3週小幅淨增，表明資金短線依然活躍，但並未極度擁擠。

雖然金價在多空分歧加劇，陷入震盪整理，然加拿大礦業傳奇人物Pierre Lassonde預測，隨著黃金取代美元成為最後的儲備貨幣，金價有望達到1萬7250美元。

Lassonde認為，聯準會正在將債務貨幣化，從而為黃金提供了持續的順風，他堅信1萬7250美元的金價目標並非妄想，市場將在３年內看到其實現。

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