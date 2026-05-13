這家老廠也要關了！資生堂新竹廠2027年退場、年省10億日圓成本

美妝集團資生堂啟動全球重整，台灣的新竹工廠將於2027年下半年正式關閉。（彭博）

〔記者邱巧貞／台北報導〕日本美妝集團資生堂（ Shiseido）12日公布2026年第一季（1月至3月）合併財報，報告顯示受惠於成本改革與營運效率提升，淨銷售額與各項利潤均較去年同期明顯增長；公司同時宣布啟動全球生產重整計畫，確定將關閉位於台灣的新竹工廠，並把保養品產線逐步移回日本生產。

根據資生堂公布的2026年第一季財報，公司於2026年1月1日至3月31日期間，雖然整體營收僅呈現微幅成長，但各項獲利指標明顯改善，顯示近年推動的成本改革與營運效率優化開始發揮效果。

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資生堂指出，第一季淨銷售額與核心營業利益皆較去年同期成長，反映品牌組合優化與全球營運重整逐步見效。公司也維持2026全年財測不變，預估全年淨銷售額將達9,900億日圓、年增2.1%；核心營業利益預估達690億日圓、年增55%。此外，公司預計全年每股股利為60日圓。

除了財報表現外，市場更關注的是資生堂同步宣布的全球生產布局調整。其中，位於台灣的新竹工廠確定將於2027年第一季停止生產，並於2027年下半年正式關閉。

資生堂表示，這項決策是配合公司正推動「Evolve Global Operations演進全球營運」計畫，目標是透過重整全球供應鏈與生產體系，提升產能利用率、強化成本效率，並進一步實現永續成長。

未來新竹工廠原本負責的保養品生產，將逐步移轉至日本國內工廠，其中包括日本那須工廠（Nasu Factory）等生產基地。資生堂指出，此舉可望進一步優化全球生產布局，並透過固定成本削減，每年改善約10億日圓收益。

不過，關廠也將帶來一次性成本。資生堂預估，此次關閉新竹工廠相關費用總計約35億日圓，其中約20億日圓將反映於2026會計年度，其餘約15億日圓則預計於2027年度認列。

至於台灣資生堂未來的角色，資生堂表示，台灣營運將從生產據點轉型為更聚焦在地市場的營運模式，管理資源將集中於配銷與銷售業務，使組織運作更加敏捷，並能更快速回應市場需求。

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