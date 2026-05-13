一退休老本馬上被掏空！「最燒錢清單」揭曉

外媒報導，剛退休初期難免會產生不可避免地、或持續存在的各種開銷（示意圖，法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人終於滿心歡喜等到退休，但外媒報導，剛退休初期難免會產生不可避免地、或持續存在的各種開銷，甚至可能面臨嚴峻的財務困境，以下3點是退休人士在1年花費最多的項目。

未報銷的醫療費用

《GOBankingRates》報導，醫療費用是每個人都無法避免的，即使是享受醫療保險的人也不例外，它可能在退休後打亂你的財務規劃，不論你多富有都可能受到影響。

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eHealth消費者賦能副總裁Whitney Stidom表示： 「最新研究顯示，有76%的美國人對退休後的醫療成本不了解或嚴重低估。同時，許多Medicare受益人也忽略了其實可以幫助降低支出的福利。」

隨著保險費與自付醫療費持續上升，許多人其實已經擁有類似「補貼」的福利，但卻沒有善加利用，因此錯失降低醫療負擔的機會。

專家建議，提前規劃健康管理，並充分了解並使用現有的醫療福利制度，避免在退休後才面臨突如其來的高額醫療費用壓力。

房屋維修或搬家

報導指出，即使在房貸已經還清的情況下，仍然是退休生活中持續存在的重要支出。如果退休後計畫搬家，相關的財務負擔還可能進一步增加。

董事會成員兼股東Daniel Gleich表示：「即使房貸已清償，退休期間仍需負擔房產稅、保險費以及日常維護費用。」他指出，許多退休人士也會選擇在退休初期搬遷，但這同時會帶來額外成本，包括搬家費用、房屋成交費用等各種支出。

他建議，提前規劃退休第一年的支出，並善用工具來強化收入來源，有助於更穩定地維持退休後的財務安全。

旅行和願望清單支出

富裕退休人士在剛開始退休時，往往會規劃許多令人期待的計畫，例如「人生清單」旅遊或大型房屋翻修，這些都是年輕時因時間或資金不足而延後的夢想。

Chesapeake Financial Planners理財規劃師Jeff Judge指出，退休人士應為這類支出設下明確界線，以避免因過度消費而陷入負債。他建議要在不影響生活樂趣的前提下省錢，最好的方式就是預先設定消費界線，避免它們變成常態性支出，並清楚區分必要支出與可自由支配支出，這樣在生活或市場出現變化時，仍能保有彈性。

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