退休存990萬養老、衣食無缺！68歲婦悲吐晚年陷入崩潰背後真相

當親子長期處於高度依賴的共居狀態，一旦孩子真正離家，父母往往容易產生強烈失落感。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名68歲婦人擁有超過5000萬日圓（約新台幣990萬元）存款、退休生活衣食無缺，原以為人生早已安穩定局，沒想到女兒的1個決定，竟讓她瞬間跌入崩潰深淵，她這才驚覺，支撐這個家的，從來不是金錢，最終陷入強烈孤獨與身心壓力之中。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，加藤麻里子（化名）多年來與丈夫泰三（化名）及獨生女美香（化名）同住。丈夫過去曾任大型企業高階主管，退休後擁有穩定年金與豐厚存款，家庭經濟條件優渥。女兒美香則在東京的企業工作，年收入超過500萬日圓（約新台幣99萬元），因為ˋ通勤便利，始終未離開家中生活。

請繼續往下閱讀...

然而，在45歲生日當天，美香突然向父母坦承，自己早已在公司附近購買公寓，並計畫兩個月後搬出去獨立生活。這個消息讓麻里子相當震驚，因為她始終認為一家三口會繼續維持目前的生活模式。美香表示，自己已經45歲，認為應該真正開始獨立，加上多年住在家中，已累積足夠存款，因此決定正式離開父母身邊。

女兒搬離後，家中氣氛瞬間改變。雖然夫妻每月年金收入超過30萬日圓（約新台幣6萬元），存款也十分充裕，但麻里子真正無法承受的，並非經濟問題，而是與丈夫兩人獨處後產生的壓迫感。

過去，女兒一直是家庭中的溝通橋樑，無論日常聊天、生活互動或家庭氣氛，幾乎都圍繞著女兒展開。如今失去這層緩衝後，她才發現自己與丈夫之間幾乎沒有話題。

報導指出，丈夫平時不太參與家務，也缺乏社交與興趣，大部分時間只是看電視、散步或去醫院。長時間與丈夫單獨相處，讓麻里子逐漸累積壓力，甚至開始出現身體不適。

她一度拿起手機，想傳訊息請求女兒搬回家，甚至表示「生活費不用給也沒關係」。但最後，她還是選擇刪除訊息，因為她明白，女兒好不容易才真正踏出獨立生活的一步。

專家指出，當親子長期處於高度依賴的共居狀態，一旦孩子真正離家，父母往往容易產生強烈失落感，甚至出現情緒與身心問題。過去因為孩子存在，許多夫妻問題被忽略；當孩子離開後，夫妻間原本的距離感便被迅速放大。

麻里子最後也感嘆「以前一直以為是我們在照顧女兒，直到她離開後才發現，其實一直都是她在支撐這個家。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法