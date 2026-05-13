玩真的！印度祭15%關稅，黃金翻臉失守4700美元。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金不妙，印度真的出手了，在總理莫迪週日敦促民眾1年內避免購買黃金，印度政府週三發布的命令稱，已將黃金和白銀的進口關稅從6%提高到15%，此舉旨在遏制海外購買這些金屬，並緩解該國外匯儲備的壓力，而黃金則受此利空衝擊，每盎司又跌破4700美元。

週三亞洲盤交易，黃金受到印度提高黃金關稅，金價受挫，再度失守4700美元，一度觸及4687美元，日內跌40美元。

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路透報導，政府對黃金和白銀進口徵收10%的基本關稅和5%的農業基礎設施和發展稅 （AIDC），使實際進口稅率從6%提高到15%。

印度金銀珠寶商協會全國秘書梅塔表示，「正如預期的那樣，政府提高了關稅以遏制經常帳赤字。然而，這可能會影響需求，因為黃金和白銀價格已經很高了」。

世界黃金協會上個月表示，今年3月當季流入印度黃金交易所交易基金（ETF）的資金年增186%，達到創紀錄的20公噸。

近幾週，印度一直在努力遏制黃金進口，並開始對黃金和白銀進口徵收3%的綜合商品和服務稅 （IGST），導致銀行暫停進口超過1個月。

因此，4月進口量降至近30年來的最低水準。金銀交易商表示，銀行在繳納3%的綜合商品及服務稅（IGST）後已恢復進口，但隨著進口關稅的提高，進口量可能再次下降。

不過，業內人士警告稱，提高進口稅可能會使走私活動死灰復燃，1位在孟買私人銀行工作的貴金屬交易員表示「由於非法走私黃金的動機很高，灰色市場可能會變得活躍起來。以目前的價格水平來看，走私者可能會獲得巨額利潤」。

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