台灣人為何不玩國旅超愛去日本？日媒點出背後的原因太真實

台灣人喜歡赴日旅遊，2025年達到673萬人次，創下歷史新高。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣人喜歡赴日旅遊，2004年赴日台灣旅客人次首度突破100萬人次，而在2024年就突破600萬人次，較20年前暴增約6倍，近年不斷創下歷史新高。而赴日的台灣旅客，有超過8成屬於回訪客，甚至不乏造訪日本超過10次的人。對此特殊的狀況，日本媒體進行了分析，指出日圓長期貶值、廉價航空（LCC）普及，以及台灣民眾對日本服務品質與旅遊體驗的高度憧憬，都成為推升台灣人對日本旅遊高度熱情的重要動能。

日本媒體《東洋經濟》報導，台灣赴日旅遊人數早在2004年便首次突破100萬人次，2005年日本對台灣實施免簽政策後，赴日需求進一步快速增長。雖然2020年受到疫情衝擊，赴日人數一度跌至約5000人次低點，但隨著邊境解封，旅遊需求迅速回流，2023年恢復至420萬人次，2024年更首度突破600萬人次大關至604萬人次，2025年則進一步增至673萬人次，創下歷史新高。

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分析指出，日圓走貶是近年赴日的台灣旅客暴增的最大推力，由於台灣消費者普遍重視「CP值」，赴日旅遊逐漸從過去的藥妝、家電「爆買」，轉向滑雪、溫泉、藝術祭與地方深度旅遊等體驗型消費。

而台灣赴日旅客最大的特徵之一，被認為是極高的「重遊率」，日本政府觀光局（JNTO）調查顯示，超過8成赴日台灣旅客屬於回訪客，甚至不少人赴日超過10次。隨著社群平台盛行，台灣網紅與旅遊部落客也積極推廣日本地方景點，進一步帶動北海道、沖繩、熊本等非傳統熱門地區的旅遊需求。而熊本因台積電設廠效應，與台灣之間的航班與觀光交流快速增加；北海道則因雪景與海鮮文化持續吸引大量台灣旅客。

另外，廉價航空的崛起使許多台灣人開始覺得：「與其在台灣國內玩，不如直接飛東京或大阪，反而更方便也更便宜。」目前日本全國合計已有超過27座機場，與桃園、松山、高雄、台中、台南等台灣各地連結。截至2025年底，光是「台灣虎航」單一家航空公司，就已在日本布局23座城市、30條航線，此舉反映出台灣人對日本旅遊的高度熱情。

報導提到，有關台灣人赴日旅遊追求的體驗，許多人會提到「只有在日本才能感受到的五感體驗」，如拉麵、壽司、和牛、燒肉等美食，還有季節分明的四季景色，而對許多台灣人而言，日本風景與旅館文化，其實也是從小透過影像與書籍熟悉的「憧憬場景」。

報導提到，有觀點指出，台灣民眾對國旅價格與品質的不滿，成為赴日旅遊熱潮背後的重要原因之一，如部分觀光地長期存在「景區高物價」爭議，住宿價格於連假期間暴漲數倍，導致若想在台灣國內獲得類似體驗，無論交通或費用，CP值往往不算高，也讓不少台灣人認為「不如直接飛日本」。

還有觀點認為，台灣觀光地「差異化不足」，無論到哪裡都出現類似景色與商業設施，較難帶來新鮮感。相較之下，日本各地積極發展差異化觀光，並以整潔環境、交通秩序與細緻服務聞名。許多台灣旅客特別重視日本「主動式服務文化」，包括店員主動為紙袋加裝防雨套、飯店人員協助規劃交通等細節，對台灣旅客而言，這種「在客人開口前就主動行動」的服務，展現出極高的專業意識，成為日本旅遊競爭力的一部分。

報導點出，在日圓仍相對偏弱、航班持續增加，以及台灣消費者追求高CP值旅遊體驗的背景下，台灣赴日熱潮短期內恐怕仍難降溫。不過，這股現象也反映出台灣國旅在價格、內容差異化與服務品質上，仍面臨不小挑戰。

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