焦點股》仁寶：實施庫藏股護體 帶量上漲

仁寶昨日宣布實施庫藏股，擬自集中市場買回1億股（10萬張）普通股，占已發行股本約2.27%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕代工大廠仁寶（2324）昨日公告首季稅後淨利19.67億元、年減10%，每股盈餘（EPS）0.45元、年減10%，同步宣布實施庫藏股，擬自集中市場買回1億股（10萬張）普通股，占已發行股本約2.27%，買回區間價格為21.56元至44.43元，帶動今日股價逆風上漲，截至上午11時19分暫報30.95元，漲幅3.51%，成交量6萬0412張。

仁寶指出，此次庫藏股用途為轉讓員工，預定買回上限金額約44.43億元，以激勵員工及提升向心力，本次買回股份所需資金約占去年底流動資產1.23%，不影響公司資本維持與財務結構，預定執行期間自5月13日至7月10日，即便股價低於區間價格下限，仍將持續執行買回，市場解讀公司有意透過庫藏股穩定股東軍心。

請繼續往下閱讀...

近年PC產業歷經庫存調整後逐步回穩，AI PC、企業換機潮與AI伺服器需求成為市場關注焦點。仁寶近年也積極擴大非PC業務布局，包括AI伺服器、車電、智慧醫療與邊緣運算等領域，藉此提升產品組合與獲利能力。法人看好此次實施庫藏股不僅規模達1億股，且明確表態股價低於區間下限仍會持續買回，也顯示公司對中長期營運與產業需求仍具一定信心。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法