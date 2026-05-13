焦點股》旺宏：擺脫任天堂陰霾 一枝獨秀

旺宏擺脫任天堂陰霾，股價逆勢走揚。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美股下挫，美光股價也回跌3.6%，衝擊南亞科（2408）、華邦電（2408）等記憶體族群今股價熄火，紛紛走跌，旺宏（2337）昨受任天堂下修財測波及，股價表現黯淡，今盤中逆勢走高，截至10點50分，股價來到160.5元，上漲7.5元，漲幅超過4.5%，成交量逾12萬張。

受日本遊戲機大廠任天堂下修財測的利空消息影響，旺宏昨股價走跌，因旺宏的唯讀記憶體（ROM）供應任天堂，但因任天堂拉貨動能轉弱，加上季節性淡季，ROM僅佔旺宏第一季營收8%，月減9%、年減4%；NAND Flash與NOR Flash才是旺宏目前主力產品線，共達近9成營收比重，尤其NAND Flash的eMMC缺貨強漲挹注獲利最高。

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受惠產品漲價、需求回溫及庫存損失回沖等有利因素，旺宏電子第一季轉虧為盈，終止連續10季虧損，毛利率跳增至40.8%，稅後淨利17.79億元，每股稅後盈餘0.9元，公司預期今年將一季比一季好，因eMMC市場缺口大，報價每月調漲，NOR Flash價格也持續往上調。

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