台灣首宗AI算力中心BOO案明截止！數發部曝最新投件現況

數位發展部於115年4月正式公告「徵求民間自行規劃申請參與AI算力中心BOO案」，申請期限至5月14日下午5時止。（記者邱巧貞攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在全球AI競爭持續升溫之際，台灣也積極啟動國家級AI基礎建設布局。數位發展部於4月15日正式公告「徵求民間自行規劃申請參與AI算力中心BOO案」，透過促進民間參與公共建設模式，號召企業投入AI算力中心建設，打造台灣下一階段AI發展的重要戰略基礎。

本案申請期限至115年5月14日下午5時止。在申請截止日前夕，本報向數發部詢問目前投件狀況。數發部今（13）日稍早回應表示，自公告期間，已有多家廠商來電詢問相關問題，目前尚未有廠商投件，本部俟投件期間截止後，再另行對外說明本案徵求結果。

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數發部於上月發布「徵求民間自行規劃申請參與AI算力中心BOO案」政策公告，此案不僅是台灣首宗指標型數位建設促參案，也象徵政府與民間攜手建構國家算力基礎設施的重要里程碑。

本案採BOO（Build-Own-Operate，興建、擁有、營運）模式推動，申請企業須自行籌措土地或租賃既有設施進行投資興建，且投資總額（不含土地）需達新台幣3億元以上。

此外，數發部也針對算力規模設下門檻，算力規模須符合在32位元浮點運算（FP32）條件下，達到「15 PetaFLOPS」（即每秒執行15千兆次計算）以上，以確保具備國際級運算能力，支援未來大型AI模型與高效能運算需求。

數發部強調，在享受AI便利的同時，資通安全更是重中之重，算力中心必須遵循《資通安全管理法》相關規範，包含建立完善的異地備援及持續營運計畫，確保在任何突發狀況下，國家的關鍵資料與基礎設施都能得到最嚴密的保護，強化科技自主韌性。

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