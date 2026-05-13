焦點股》英業達：法說會展望強勁 爆量大漲

英業達受惠於首季每股盈餘0.68元，創6年同期新高，加上管理層昨於法說會釋出樂觀展望，今日股價爆量大漲。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器主板龍頭廠英業達（2356）受惠於首季每股盈餘（EPS）0.68元，創下最近19個季度新高、6年同期新高，加上管理層昨於法說會釋出樂觀展望，今日股價爆量大漲，一度觸及漲停價53.5元，截至上午11時9分暫報52.8元，漲幅8.42%，成交量11萬9605張。

英業達看好通用型伺服器與AI伺服器業務皆將維持成長，其中大型資料中心客戶需求已明顯增溫，尤其雲端服務供應商（CSP）拉貨力道強勁，帶動通用型伺服器出貨量預估年增超過25%，整體伺服器業務營收則可望年增逾3成。公司也預期第二季伺服器產品的出貨量與營收都將優於首季，主要動能同樣來自AI與通用型伺服器同步增長。

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AI伺服器方面，英業達目前AI伺服器占整體伺服器業務比重仍未超過50%，但相關需求持續快速成長，其中超過半數動能來自中國客戶，合作模式多採ODM Direct。除既有AI伺服器外，公司也持續擴大ASIC相關產品布局，並認為未來ASIC產品貢獻將持續增加。

關於下一代AI伺服器進度，英業達已同步投入輝達（NVIDIA）Vera Rubin與超微（AMD）MI系列產品開發，目前均處於新產品導入（NPI）階段，目標配合客戶時程於今年下半年至年底進入量產。初期出貨將以L6板卡為主，但未來也不排除擴展至L10系統組裝與整機櫃供應。

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