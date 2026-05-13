LINE Pay Money北捷雙北公車通了！5/15起回饋15％ 學生再贈150元優惠券

LINE Pay Money乘車碼將於5月15日於北捷及雙北公車正式上線。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕LINE Pay Money今（13）日宣布，北捷及雙北公車的「乘車碼」功能將開通，5月15日起，將推出多重優惠活動回饋，以手機開啟乘車碼、使用LINE Pay Money餘額付款，即可回饋LINE POINTS15%；為鼓勵學生族群使用手機搭乘大眾交通工具，22歲以下族群若首次使用乘車碼，將贈價值150元優惠券、18歲以下未成年開通帳戶更回饋LINE POINTS 300點。

LINE Pay旗下電子支付服務LINE Pay Money去年12月上線後，積極擴大使用場景，LINE Pay Money乘車碼服務終於將上線。LINE Pay指出，LINE Pay Money用戶5月15日起，即可以LINE Pay Money餘額付款，或使用LINE POINTS點數支付，以手機開啟乘車碼，搭乘台北捷運、新北捷運環狀線、台北聯營公車或新北市市區公車，都能達成「免帶卡、免找零、快速通行」，且同享捷運常客優惠及公車捷運轉乘優惠，打造順暢的通勤與移動體驗。

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為了鼓勵LINE Pay Money用戶使用乘車碼搭車，5月15日起至5月底止，使用乘車碼搭乘台北捷運、新北捷運環狀線、台北市聯營公車、新北市區公車，以LINE Pay Money餘額付款，單筆不限金額，享LINE POINTS 15%回饋，每帳號最高限得10點，總回饋150萬點。

此外，為鼓勵年輕學生族群使用LINE Pay Money乘車碼，5月15日起至7月31日，22歲（含）以下用戶首次使用乘車碼，享總價值150元實體通路優惠券，18歲以下未成年用戶若尚未開通LINE Pay Money帳戶，還可參加開通享LINE POINTS 300點回饋專屬活動。

至6月底止，以LINE Pay Money乘車碼搭乘台北捷運，有機會抽中捷運一日票，由台北捷運公司每月抽出30名用戶；使用已綁定台北捷運GO APP之LINE Pay Money乘車碼，搭乘台北捷運累積減碳量滿2.5 kg以上，還有機會每月30名獲得999捷運點，或每月900名獲得99捷運點。

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