焦點股》健策：散熱族群跌跌不休 再探跌停

健策跌停。（取自業者官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱股王健策（3653）昨日公告第1季財報，營收、獲利表現持穩，不過因近日法人出具報告稱輝達（NVIDIA）更改Vera Rubin的均熱片設計，健策跌勢不止，並從今起被證交所打入處置股。不過，今日健策股價再次開低走低，直探跌停，近11時，健策股價下跌390元、暫報3530元，成交量約570張，跌停委賣張數逾500張。

健策昨日公告第一季營收53.05億元，毛利率41.8%，稅後淨利13.98億元，季減2.1%、年增1.9%，每股稅後盈餘（EPS）9.53元。4月營收23.1億元、前4月累計營收76.2億元，皆創高紀錄。法人認為，觀中長期產業趨勢，散熱瓶頸延伸到晶片級與封裝級熱管理，具備高階均熱片、封装級散熱整合能力的廠商有望長期受惠。

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昨日外資買超健策420張、投信買超425張、自營商賣超127張，三大法人合計賣超122張；昨日健策的當沖成交量為1474張、佔比41.8%，投資人應留意後續股價波動。

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