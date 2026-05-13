拒絕GameStop逾1.7兆元收購邀約 eBay：既不可信也不具吸引力

eBay拒絕GameStop560億美元收購要約，直言該提案「既不可信也不具吸引力」。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國遊戲通路商GameStop本月初向電商平台eBay提出收購提案，計畫以約560億美元（約新台幣1.76兆元）收購其全部普通股。最新報導指出，eBay已拒絕該項收購要約，理由為對其融資能力存疑，並直言該提案「既不可信也不具吸引力」。

GameStop於本月3日向eBay提出收購方案，擬以每股125美元（約新台幣3942元）的價格進行收購，採現金與股票各半方式支付。該報價較eBay於5月1日收盤價溢價約20%。

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市場分析指出，此案可能顛覆傳統併購模式。以市值計算，GameStop約為120億美元（約新台幣3784億元），明顯小於eBay約460億美元（約新台幣1.45兆元），屬於罕見的「以小併大」交易。此類交易通常仰賴舉債與發行股票融資，並以未來整合綜效支撐市值。

《路透》最新報導指出，eBay於週二（12日）正式拒絕GameStop提出的收購要約。eBay董事長Paul Pressler表示，公司董事會對現有管理團隊推動的成長策略充滿信心，認為公司仍可持續創造穩健成長。同時，他也對GameStop的提案提出多項疑慮，包括融資來源、對eBay長期成長的潛在影響，以及合併後的公司治理與領導架構安排。

對於上述報導，GameStop尚未回應媒體置評請求。不過，GameStop執行長科恩（Ryan Cohen）先前表示，若eBay拒絕提案，不排除直接訴諸股東，發動委託書爭奪戰，以推動交易進行。

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