焦點股》大聯大：業績亮眼 股價逆勢抗跌

圖為大聯大董事長黃偉祥。（圖取自官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體通路商大聯大（3702）第一季在核心業務動能擴大帶動下，單季稅後淨利首度突破50億元，躍升達新台幣55.49億元，季增95.2%、年增192.3%，稅後每股盈餘（EPS）3.3元，創單季獲利新高。展望第二季，營收與獲利將續創新高。

今天大盤重挫，大聯大受第一季財報佳績與第二季營運展望續成長的激勵，股價逆勢走紅，以121元開出，較昨上漲7元，截至10點19分，股價114.5元，收斂為漲0.5元，成交量7737張。

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大聯大第一季營收、營業淨利、淨利及EPS同步創歷史新高，並超越財測高標。營收達3165億元，季增23.9%、年增27.2%；受惠整體出貨量穩健成長與產品組合持續優化，營業淨利達84.71億元，季增56%、年增97.7%，營業淨利率提升至2.68%；在核心業務動能擴大帶動下，稅後淨利躍升達55.49億元，季增95.2%、年增192.3%，淨利率1.75%，EPS為3.3元。

大聯大表示，受惠AI浪潮持續演進，帶動雲端服務供應商及企業端的AI基礎建設需求大幅擴張，進而推升AI 伺服器、通用型伺服器、高效能存儲、高速互連、記憶體、電源管理及網通零組件強勁拉貨動能，第一季得以繳出亮眼的營運佳績。

展望第二季，大聯大預期市場需求仍將維持強勁，若以新台幣31.6元兌1美元匯率假設，預估營收為3450億元至3650億元，預估毛利率介於4.25%至4.45%，預估營業利潤率2.51%至2.64%，預估稅後淨利為61.47億元至68.24億元，預估EPS為3.65元至4.06元，營收與獲利續創新高可期。

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