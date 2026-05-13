71歲阿公養老夢碎！他存600萬選擇延後領退休金 現實卻超心酸

1位男子選擇延後領取退休金，原本夢想與妻子環遊世界，但身體因素卻不允許。（示意圖，彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕71歲的一郎（化名）認為，他擁有3000萬日圓（約新台幣600萬元）的存款，只要努力工作到70歲、延後領取退休金，老年生活會相當無慮，還可以與妻子一同乘坐豪華遊輪環遊世界。但隨著年齡的增長，不僅他感到身體越來越疲憊，就連妻子也是，最後遊輪旅行夢想也只能暫停，這讓他相當後悔，認為延後領取退休金毫無意義，當初應該在65歲的時候退休。

「我辛苦工作了那麼久，現在回想起來，我真後悔當初決定提高退休金。當時，我堅信這是個正確的決定……。」一郎表示。

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一郎和妻子清美（化名）從年輕時就一直夢想著：乘坐豪華遊輪環遊世界。

接近60歲的時候，一郎開始考慮退休金問題，並對「延遲領取退休金」制度產生了興趣。當時若選擇65歲退休，預計能領取每月約21萬日圓（約新台幣4.2萬元），而他約有3000萬日圓的存款。他算了一下，若將領取時間延後到70歲，每月就能領到近30萬日圓（約新台幣6萬元）的退休金，這樣他和妻子的生活會相當富裕，也不會動用到存款。

他還想著：「我們估計一對夫婦環球郵輪旅行的費用是1000萬日圓（約新台幣199萬元）。但我們覺得，如果我們工作到70歲，又存下3000萬日圓，再加上已經提高退休金，我們可以過上舒適的退休生活，回家也不用為錢發愁。」

因此，即使在60歲退休後，一郎也仍充分利用了再就業制度，一直工作到 70 歲。但隨著年齡的增長，他雖感到身體越來越疲憊，但仍堅持不懈地追求「與妻子環遊世界」的目標。

他在70歲時成功退休，開始了期待已久的每月30萬日圓的退休生活。 71歲時，一郎說：「終於到了實現夢想的時候了！」，於是找到清美，商討遊輪旅行的具體細節，結果清美的反應卻出乎意料。

清美表示：「抱歉，但我現在實在無法忍受在船上生活幾個月。而且，我也擔心在停靠港口長時間行走……。」看到清美徹底垂頭喪氣的樣子，一郎一時說不出話來。回想起來，清美近幾年變得越來越容易疲憊，連去附近的超市買菜都覺得力不從心。

一郎自己同樣也不例外，或許是因為70歲還拼命工作，他得了慢性背痛和膝痛。但在陌生的異國享受長途遊輪旅行和觀光，需要一定的體力和精力。最後經過一番冷靜的討論，他們得出：「對我們來說目前負擔太重」的結論，最終長久以來的遊輪旅行夢想只能暫時擱置。

一郎後悔表示：「這本來不該發生……，我應該在65歲的時候突然辭職，趁我們都還健康的時候去旅行。僅僅因為我們的養老金增加了，並不意味著我們就應該過一種沒有精力、沒有力氣出去玩樂的生活……。」

報導表示，一郎選擇延遲領取退休金，每月可獲得超過30萬日圓的收入。然而，他卻對此充滿遺憾，意識到如果不能用這筆錢去實現自己最大的夢想，那麼擁有這筆額外的錢就毫無意義。

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