台股一路噴外媒也關注！點名背後推手但卻有個問題

受惠AI需求，台股今年屢創新高。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕今年在亞洲巨頭們的推動下，台灣與南韓股市飆升至歷史新高，《CNBC》報導分析，這波上漲行情，歸功於人工智慧（AI）的火熱需求，但報導以台灣為例也點出，隨著台積電在台股大盤比重持續攀升，外界也開始擔憂，台灣股市與經濟是否過度依賴AI與單一企業。

今年以來，南韓Kospi指數已暴漲超過80%，不斷刷新歷史高點；台灣加權指數（Taiex）也持續創新高，因投資人瘋狂湧入AI熱潮核心的半導體產業。高盛策略師Tim Moe表示：「一句話，就是AI題材正在推動這一切。」

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他指出，台灣有「超過80%」的營收與AI相關，南韓則約為60%。隨著記憶體晶片與先進半導體需求暴增，正帶動前所未見的獲利成長。

其中根據大華銀行（UOB）資料，市值約58兆新台幣（約1.85兆美元）的台積電，在台股的重要性持續攀升，如今已占台灣加權指數超過40%；南韓方面，三星與SK海力士兩大晶片巨頭，今年5月合計占Kospi指數比重達42.2%，創下歷史新高，三星電子市值甚至在近期突破1兆美元。

不過，分析師警告，市場高度集中雖然能在多頭時期快速推升指數，但也可能在AI景氣反轉時放大風險。包括供應鏈中斷、AI基礎建設遭遇政治反彈、資本市場壓力，以及新型晶片設計帶來的技術變革，都可能成為隱憂，而其中一項立即性的風險，就來自AI供應鏈本身。

報導表示，台灣與南韓位於全球半導體製造核心，但高度依賴特殊化學品、光阻劑與氣體等材料，一旦遭遇地緣政治衝突或全球航運中斷，都可能影響供應。

大華銀行首席投資官Qi Wang則直言：「有些人說，台灣只是單一產業經濟（one-trick pony），就是台積電而已。」他認為，長期來看，這確實增加了台灣經濟與股市的集中風險。

此外，台灣與南韓都是能源進口大國，中東局勢導致油價上漲，也可能削弱兩國的購買力與國際競爭力，即使AI需求仍在推升出口。Aberdeen Investments投資總監Jamie Mills O’Brien指出，兩國「都站在貿易條件惡化的一方」，尤其當前伊朗衝突推升油價之際，影響更明顯。

另一項風險則來自市場估值已反映過高期待。AI狂熱已大幅推升亞洲科技企業獲利，高盛預估，南韓企業今年獲利成長可能暴增300%。

摩根大通（JPMorgan）南韓與台灣股票策略主管Mixo Das表示：「南韓與台灣股市，長期以來都更反映全球需求，而非國內需求，因上市公司大多是出口導向企業。現在只是全球需求高度集中在AI而已。」

不過Tim Moe則認為，南韓與台灣股市雖然表面相似，但與實體經濟的連結程度其實越來越不同。他指出，南韓股市除了半導體，還涵蓋造船、國防、電力設備，甚至「韓流文化」等多元產業，因此漲勢較能反映整體經濟實力。

「市場其實更深、更廣，不只是記憶體明星股而已。」Tim Moe表示，南韓股市上漲與出口強勁、經常帳盈餘擴大等整體經濟表現更加一致。相較之下，台灣股市則愈來愈與台積電及全球半導體需求綁定，與國內經濟逐漸脫節。

Mixo Das坦言：「全球股市的AI主題交易確實已經非常擁擠。」他表示，若以廣義AI曝險計算，標普500指數中有40%至45%與AI相關，而台灣與南韓比例甚至更高。

此外，Qi Wang也警告，台灣對台積電依賴持續增加，長期恐對經濟與市場造成扭曲。近期台灣監管機關放寬國內基金持有單一股票的限制，被普遍視為有利台積電。Qi Wang估計，此舉可能讓300億至400億美元資金流向台積電，進一步強化市場集中風險。

也有分析師認為，將台韓與其他高度集中市場相比，其實有些誇大，因為半導體產業背後涉及龐大的工業生態系，而非單一商品。不過歷史仍提供警訊。去年底，丹麥與沙烏地阿拉伯這兩個高度依賴單一企業的市場，成為全球表現最差的股市之一。

Santa Lucia Asset Management執行長Florian Weidinger提醒，許多尋求分散風險的全球投資人，可能在不知不覺中，同時押注美國科技巨頭與亞洲半導體龍頭，實際上反而承擔了雙重AI風險。他說：「如果這個趨勢反轉，許多資產配置者將突然發現，自己其實承受了雙倍風險。」

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