雷虎攜手美國Shield AI 布局海上無人自主系統

雷虎宣布與美國國防科技公司 Shield AI 共同宣布簽署合作備忘錄（MOU）。（雷虎提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕軍工股雷虎（8033）宣布，今日與美國國防科技公司Shield AI 共同宣布簽署合作備忘錄（MOU），將把Shield AI的Hivemind自主化軟體整合至雷虎科技旗下無人系統產品組合，首波將率先導入雷虎海鯊號無人艇平台。

揮別國防預算遭大砍，雷虎今日開小高走高，截至9:36分，股價暫報142.5元，漲幅0.71%，成交逾750張。

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雷虎說，Hivemind將擔任雷虎海鯊號無人艇平台的AI自主駕駛核心，並預計於今年夏季進行實地展示，展現自主化技術如何協助台灣海上無人系統在真實海域環境中執行導航、應變與任務操作。

雷虎科技董事暨總經理蘇聖傑表示，透過導入Hivemind，雷虎的無人載具平台將具備更高階的自主決策能力，可獨立執行複雜任務，並與其他載具形成協同作戰團隊，此次合作將有助於強化台灣國防產業自主能量，並為部隊提供更先進、更智能化的無人系統解決方案。

Shield AI共同創辦人暨前美國海軍海豹部隊成員Brandon Tseng表示，Hivemind已在全球數十種不同平台與作戰領域完成整合並獲得驗證，非常期待看到這套技術在台灣與雷虎科技合作導入雷虎海鯊號無人艇，進一步實現跨領域、多載具協同作戰能力，重新定義無人系統在高威脅環境下的運用方式，與雷虎科技的合作，旨在協助台灣國防部建構具備不對稱作戰能力的自主化系統，以遏止衝突、提升嚇阻能力，這也是 Shield AI 支持台灣整體戰略布局的重要一環。

根據合作規劃，雙方將採分階段方式推動整合與驗證作業，內容將依序通過模擬測試（Simulation-based Testing）、硬體迴路整合（Hardware-in-the-loop Integration）以及實際載具測試（Live Vehicle Testing）的嚴謹驗證。合作目標在於驗證多套自主化系統如何於雷虎不同平台間協同運作，形成具備多系統協同作戰編組能力的智慧化無人系統群。

Hivemind為Shield AI核心人工智慧自主化軟體，可讓各類無人載具系統於不同領域中具備「感知、決策與行動（Sense, Decide, Act）」能力。透過導入雷虎科技的空中與海上海鯊號無人艇平台，可進一步實現混合型無人機隊之協同運作與智慧化任務執行。

雷虎說，本次合作亦建立於Shield AI既有在台合作與專案基礎之上，持續推動 AI 自主駕駛無人系統與協同作戰能力發展。這也反映出Shield AI持續深化在台布局，包括於台北101設立辦公室，並與台灣本地產業攜手，共同推動台灣自主國防能力之研發、部署與長期維運。

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