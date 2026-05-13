醫生要失業了？專家驚人發言：AI能力已接近甚至超越部分醫師

人工智慧（AI）正快速滲透醫療與生技產業。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）正快速滲透醫療與生技產業，從健康諮詢、臨床輔助到新藥研發全面加速發展，有專家認為，消費者其實應該更廣泛地使用AI來幫助理解自己的健康狀況，但也有專家指出，AI在醫療場景的導入仍存在「學習曲線」與誤判風險。

《CNBC》報導，AI藥物研發公司Insilico Medicine創辦人暨執行長扎沃龍科夫（Alex Zhavoronkov）指出，人們應該比現在更多地使用AI，認為現階段許多供消費者使用的AI模型能力，已經接近部分醫師水準，有時候甚至更好。

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扎沃龍科夫主張一般民眾應更廣泛使用AI來理解基礎健康問題，例如飲食建議或是否需要節食等，他表示：「某些非常基本的問題，可以由AI醫師替你回答，這樣你其實能節省與真正醫師看診的時間。」

值得注意的是，AI目前已被以多種方式應用於消費者醫療保健領域。如OpenAI推出「ChatGPT Health」，讓使用者能安全地將自己的醫療紀錄與健康應用程式連接至AI聊天機器人。該公司表示，這項新的健康體驗並非用於診斷與治療。

亞馬遜（Amazon）也為旗下基層醫療連鎖機構One Medical會員推出HealthAI工具，該工具可根據醫療紀錄、檢驗結果與目前使用藥物提供建議。

不過也有專家對AI在醫療上的作用持不同看法，生技公司Biocon執行長兼董事總經理坦貝（Shreehas Tambe）表示，他對AI在醫療保健領域中的應用，抱持著審慎樂觀態度，並形容新使用者仍存在「學習曲線」。

坦貝表示：「試圖將一個成熟的技術平台交到一位可能還在摸索如何使用它的人手中，我認為這可能導致更多錯誤結果。」他更補充說：「那麼這項技術帶來的挑戰，可能比帶來的好處更多。」

AI已顯著改變新藥開發流程，扎沃龍科夫表示，AI工具已將藥物研發進入「候選開發階段」的時間縮短至約18個月，遠低於傳統超過4年的週期。

不過坦貝表示，在藥物研發過程中，在AI驅動的藥物發現過程中仍需「人類參與循環」（Human-in-the-Loop）進行驗證，以確保模型輸出符合科學標準與臨床需求。他表示：「你需要由真正理解科學的人來驗證這些模型，並由他們突破那些界限，明確指出：這才是我希望這些生成式模型所開發出的解決方案。」

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