MSCI權重台灣三升 台積電大贏家

台股MSCI權重全面上調，台積電成最大受惠者。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到美股重挫影響，台股開盤重挫逾600點，不過，在本次MSCI調整權重中，台灣權重呈現「三升」，而個股大贏家則是台積電（2330），權重調升幅度最多。

在「MSCI全球市場指數」權重由2.79%上調至2.80%，調升0.01個百分點；在「MSCI全球新興市場指數」權重由23.46%上調至23.76%，調升0.30個百分點；在「MSCI亞洲除日本指數」權重由26.79%上調至27.16%，調升0.37個百分點，最新權重將在5月29日收盤生效。

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至於MSCI台灣指數成份股方面，本次新增旺矽（6223），刪除仁寶（2324）、可成（2474）、遠東新（1402）、亞泥（1102）、東元（1504）、華航（2610）、台灣高鐵（2633），指數成分股由83檔減為77檔，並有17檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為台積電，權重為58.33%，調升0.56個百分點，權重調降最多為仁寶，權重降至為0%。

本次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多的國家為台灣，權重增加0.30個百分點；而本次權重調降最多的國家為印尼，權重降低0.23個百分點，其餘國家權重變化不大。

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