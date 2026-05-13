重創南韓半導體！三星電子勞資談判破裂 工會宣布如期罷工

南韓三星電子勞資第二輪事後調解13日宣告破裂，工會證實，將按原計畫發動總罷工。（法新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓三星電子勞資第二輪事後調解13日宣告破裂，工會證實，將按原計畫發動總罷工。韓媒報導，罷工恐造成40兆韓元（約新台幣84億元）損失，並重創三星半導體產業，南韓政府正考慮行使「緊急調整權」介入糾紛。

韓聯社報導，超過半數三星電子員工加入的「跨企業工會」和資方從12日上午10時至13日凌晨3時進行了長達17個小時的談判，但未能達成協議。

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工會要求資方確保績效獎金發放標準公開透明，並廢除績效獎金上限，但均未被接受，因此宣布將於21日按計畫展開罷工。

報導稱，迄今已有4.1萬名工會成員表明參加罷工的意願，但考量到資方在談判上的強硬態度，參加人數可能進一步增加至5萬人以上。

在南韓雇傭勞動部旗下中央勞動委員會的調解下，三星電子勞資於今年2月至3月進行談判，最終未能達成協議並中止調解。此後，中央勞動委員會啟動後續調解程序，勞資於本月11日和12日分別進行第一輪、第二輪調解，但最終破裂。

報導指出，若總罷工如期展開，恐將造成40兆韓元規模的損失，後續還可能導致客戶流失、損害產能等嚴重後果。

韓聯社引述專家觀點預測，南韓政府可能考慮行使「緊急調整權」。南韓《工會及勞動關係調整法》第76條規定，若勞資爭議嚴重威脅南韓國民日常生活和經濟，雇傭勞動部長可行使緊急調整權，禁止爭議行為30天，並啟動中央勞動委員會的調解和仲裁程序。

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