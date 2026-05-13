租金補貼小心「地雷」 避免白忙一場

（資料照）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕行政院推動「300億元中央擴大租金補貼專案」正如火如荼進行，旨在減輕租屋族負擔，不過，苗栗縣政府工商發展處發現，許多申請人在最後關頭因房屋條件不符遭到駁回，苗栗縣政府提醒，租補專案最大的「地雷」莫過於違章建築與建物用途不符。為避免民眾申請失敗，縣府呼籲簽約前務必落實「必看、必問、必查」三步驟。

苗縣府工商發展處表示，第一招為確認建物登記用途，簽約前請房東提供「第二類建物謄本」，確認用途欄位記載為「住宅」、「農舍」、「套房」、「公寓」或「宿舍」等合法居住字樣；第二則是注意是否為頂樓加蓋或自行增建的區域，類似建物通常沒有建物所有權狀，無法通過審核。

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第三招則利用線上查詢系統，民眾可透過「地籍圖資網路便民服務系統」輸入門牌地址。若結果顯示有「建號」，即為已登記建物；若無建號，則屬於無法申請補貼的未登記建物。

苗縣府工商發展處提醒，「300億元中央擴大租金補貼專案」申請期限至今年12月31日止。符合資格的鄉親請務必儘早提出申請，以免錯失權益。

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