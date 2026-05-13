擴大綠能布局!雲豹能源收購貝萊德在台187MW光電案場。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕雲豹能源（6869）今（13）日宣布，與全球最大資產管理公司貝萊德旗下基金Global Infrastructure Partners （GIP）簽署協議，擬收購在台已商轉太陽光電案場群，總裝置容量達187MW，預計今年第三季完成，後續將依主管機關核准程序辦理交割，完成後相關案場將納入既有營運與售電體系，進一步提升整體營運規模，並擴大在再生能源市場的領先版圖。

雲豹能源表示，此次收購標的包含位於台灣中南部共42座已商轉太陽光電案場，合計裝置容量為187MW，每年預估可發電2.7億度，約供應8萬戶家庭全年用電，未來15年以上將持續穩健發電，長期挹注綠電轉供收益。

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雲豹能源副總譚宇軒表示，隨著AI、半導體及電子產業帶動用電結構轉變，企業對具規模且具備高履約能力的綠電需求遽增，此次收購187MW已商轉太陽光電案場，將進一步強化集團於台灣再生能源市場的布局，除擴大自有發電規模外，亦挹注售電子公司天能綠電（7842）提升綠電轉供規模與長期配置能力，協助更多企業加速邁向淨零目標。

市場人士則預估，此次交易案場規模約187MW，以目前市場行情估算，整體案場價值可望達百億元，被視為近年國內具指標性的大型太陽光電交易案之一。

雲豹能源昨日也公告今年首季財報，受惠於儲能工程與綠電交易規模持續成長，加上海外市場布局效益逐步顯現，帶動第一季營收與獲利同步提升，今年首季營收16.64億元、年增67%，營業利益達1.31億元、季成長118%，創近兩年單季新高，反映核心事業獲利動能持續增強，本業持續向上，不過，由於轉投資出現虧損，雲豹能源首季每股虧損0.99元。

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