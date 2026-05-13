200萬存款、月領4萬「夠花了」！兒意外被8旬母存摺數字嚇壞了

200萬存款、月領4萬「夠花了」！兒意外被8旬母存摺餘額2480日圓嚇壞了。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕「沒關係，我還有1000萬日圓（約新台幣200萬）的存款。」月領20萬日圓（約新台幣4萬）養老金的81歲的和子（化名）平時總對兒子佐藤哲也（化名）說道，直到突然住院，兒子回母親家，發現冰箱幾乎是空的，錢包也只有零錢，且其存摺餘額竟只有2480日圓（約新台幣496元），面對接踵而至的殘酷現實，哲也震驚得說不出話來。

日媒報導，52歲的佐藤哲也在東京１家中型公司工作，而母親和子則獨自住在埼玉縣的老房子裡。獨居老人的生活讓他憂心忡忡，因此，每當他問母親「吃得好嗎？」、「錢夠用嗎？」等問題，畆親總是重複同樣的答案。

請繼續往下閱讀...

“我有大約1000萬日圓的存款，每月還能領到近20萬日元的養老金，所以經濟上沒問題。你應該優先考慮自己的家庭。”

哲也不疑有他，直到母親因為跌倒，被緊急送醫，在辦理完入院手續後，他回到父母家，想找些換洗的衣服和和子的健保卡，在那裡，他目睹了許多與他想像截然不同的景象。

「廚房的桌子上放著1本磨損嚴重的筆記本，那是我母親的家庭賬簿。它一絲不苟地記錄著每一筆開支，精確到幾十日圓，比如雞蛋208日圓（約新台幣41.6元）和豆芽19日圓（約新台幣3.8元）。然而，我注意到，每個偶數月15日的前2週，購物記錄幾乎完全消失了。」

由於每個偶數月15日是發放退休金的日子，他感到一陣不祥的預感，於是打開了冰箱，眼前的景象令人難以置信，冰箱幾乎空空如也，隔板中間只有1小碟泡軟的米飯，只夠吃幾口。蔬菜抽屜裡，1根指尖大小的胡蘿蔔，用好幾層報紙包著。很明顯，母親過著極其節儉的生活。

接著他查看母親的錢包，發現裡面只有零錢，連1張千元鈔票都沒有，佛龕抽屜裡的存摺餘額也只有2480日圓，面對接踵而至的殘酷現實，哲也震驚得說不出話來。

「事後我問了母親這件事。她說她沒有1000萬日圓的存款，實際的養老金每月只有大約12萬日圓（約新台幣2.4萬）。以前這點錢還能勉強應付，但最近物價上漲，經常在養老金發放日前兩週左右就沒錢了」。

哲也說，看來母親經濟拮据已經有一段時間了，但我也沒有多少餘錢，要還貸款，還要支付孩子的教育費用。可能正因如此，母親才沒能說經濟困難之事。

目前，和子已從醫院轉到復健中心。起初，哲也曾考慮親自收養並照顧她，但他並不確定僅憑他的收入是否足以贍養母親。

面對無法掌控的現實，哲也向醫院社工傾訴了自己的困境，包括經濟狀況。隨後，他被介紹到“社區綜合支援中心”，這是一個為老年人提供當地援助的機構，提供了各種解決方案，包括改變長期護理保險的分類，甚至在滿足某些條件的情況下，還提供地方政府特有的豁免措施，而現在政府派人來重新計算了我們未來的收入和支出，我們終於看到了讓生活重回正軌的具體方法。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法