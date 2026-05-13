MSCI最新調整出爐 旺矽晉升標準指數 亞泥、仁寶轉列小型股

半導體測試介面廠旺矽（6223）成為台股唯一新增成分股，憑藉近年營運表現亮眼，成功自全球小型指數晉升至全球標準型指數。（示意圖，圖由旺矽提供）

〔財經頻道／綜合報導〕指數編纂公司MSCI（明晟）今（13）日凌晨公布最新季度調整結果。在本次MSCI全球標準型指數調整中，半導體測試介面廠旺矽（6223）成為台股唯一新增成分股，憑藉近年營運表現亮眼，成功自全球小型指數晉升至全球標準型指數，成為此次調整市場關注焦點。

不過，有人歡喜有人愁，包括亞泥（1102）、遠東新（1402）、東元（1504）、仁寶（2324）、可成（2474）、華航（2610）及台灣高鐵（2633）等7檔個股，因市值及權重調整遭MSCI全球標準型指數剔除，轉列全球小型指數成分股。

而全球小型指數本次調整幅度相對較大，共新增15檔個股。除了上述由全球標準型指數轉入的7檔權值股外，新增成分股還包括順德（2351）、立隆電（2472）、TPK-KY（3673）、GIS-KY（6456）、均華（6640）、群翊（6664）、邁科（6831）及台虹（8039）等，產業涵蓋導線架、被動元件、觸控面板及半導體設備等多元族群。

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在全球小型指數刪除名單方面，本次共有12檔個股遭剔除，包括和大（1536）、汎德永業（2247）、新興航運（2605）、中裕（4147）、龍巖（5530）、廣運（6125）、北極星藥業-KY（6550）、台康生技（6589）、泓德能源（6873）、鈺齊-KY（9802）、百和（9938），以及因晉升至全球標準型指數而移出的旺矽。

MSCI每年固定於2月、5月、8月及11月進行指數定期審核與調整。本次最新調整結果，預計將於台灣時間5月29日收盤後正式生效。

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