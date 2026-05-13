黃金大行情倒數計時？分析師喊出5000美元目標價 關鍵動能一次看

ING對黃金持正面看法，目前預估金價將在今年底達到每盎司5000美元。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管自伊朗衝突爆發以來，黃金已經下跌約12%，但這波賣壓其實反映的是油價衝擊所帶來的宏觀經濟影響，而不是黃金避險功能的失靈，ING商品策略師曼泰（Ewa Manthey）雖然承認美伊停火談判停滯，會為黃金帶來短期不確定性，但ING仍然對黃金持正面看法，目前預估金價將在今年底達到每盎司5000美元。

曼泰指出，黃金的避險吸引力通常在金融危機或成長衝擊時表現最佳，就是當實質殖利率下降、美元走弱的時候。但一個由供給端驅動的能源衝擊，效果正好相反。

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曼泰分析，油價上漲會推升通膨，使央行維持利率不變，並帶動美元走強，而這些因素都會對黃金形成壓力。同時黃金具備高流動性，因此當投資人需要彌補其他資產損失時，也常被當作資金來源。

曼泰指出，市場在2022年俄羅斯入侵烏克蘭後也曾出現相同動態，這次的走勢也是同樣機制，只是速度更快。而黃金主要下行風險在於美伊和平談判破裂，導致能源價格持續維持高檔，並迫使聯準會維持利率至年底。

曼泰認為，儘管短期逆風存在，但黃金的避險角色並未受到質疑。她說：「然而近期市場走勢顯示，短期價格仍主要由宏觀因素主導，特別是實質殖利率、美元，以及聯準會政策預期，一旦這些逆風開始緩解，黃金的基本面支撐將會重新顯現。」

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