年薪腰斬、從高管淪為小職員！阿伯曝不悔心路。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕年收入900萬日圓的57歲上班族佐藤修（化名），在提前退休後，信心滿滿地開始了求職之旅，卻被「150份拒信」震驚了，最後在放下自尊，終於在1家物業管理公司找到了1份辦公室職員的工作，雖然年收少了一半，但他臉上並沒有絲毫絕望的神情，因被人認可的喜悅，與在大公司工作時感受到的滿足感截然不同。

日媒報導，佐藤修從東京一所著名的私立大學畢業後，在東京1家製造企業工作，他曾擔任專案負責人，帶領團隊，甚至獲得公司獎項。當時他的年薪為900萬日圓。他說他有信心在其他公司都能取得成功，於是決定利用公司的提前退休計畫，展開職業生涯的第2階段。

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然新挑戰，遠超出他想像，佐藤先生在１家招聘機構註冊，並申請了與他理想條件最相符的職位，例如“管理顧問”和“諮詢師”，然而，等待他的卻是殘酷的現實。

「兩個月內他投了150份簡歷，但1個面試機會都沒收到。每天我的郵箱裡都塞滿了拒信，上面寫著：很遺憾地通知您，我們目前無法為您提供職位。感覺我30多年的職業生涯全都白費了」。

年齡並非佐藤未被錄用的唯一原因，他的工作經驗僅限於1家大型公司，缺乏多樣性，無法滿足那些尋求即時上崗人才的公司的需求。儘管如此，她仍在３個月內向200多家公司投遞了履歷，並通過了其中３家公司的初選，但他在這3家公司的面試中均被拒絕，理由是他「不符合公司的企業文化」。

他回憶說，在1次面試中，當面試官問到「您能否有效使用IT工具？」以及「您能否親自完成現場工作？」時，佐藤一時無法回答。因為他一直專注於指導下屬和管理進度，而忽略了實際工作的細節。

“我一直都說我能勝任，但那只是在單一組織內部，遵循既定規則。如果你問我能否在其他公司表現出色……那150多封拒信足以說明我的市場價值。”

在面對殘酷的現實後，最後，佐藤在1家當地物業管理公司擔任辦公室職員，雖然這份工作不是像他最初希望，成為1名「管理顧問」或「諮詢師」，且年收入減少了一半，但他臉上並沒有絲毫絕望的神情。

「我放下自尊，從頭開始重新思考我現在能做什麼。我目前正在重新學習Excel函數，並製定輪班表，以便讓現場的清潔人員更容易工作。被人認可的喜悅與我在大公司工作時感受到的滿足感截然不同」。

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