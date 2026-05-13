11個熱門品牌5年平均成本排名曝光！最省不是雙田而是「它」

11個熱門品牌5年平均成本排名曝光！最省不是雙田，而是三菱。（法新社）



〔財經頻道／綜合報導〕即使你以優惠的價格買到了1輛豪華車，但真正「大出血」可能還在後面，保養和維修費用會迅速累積，外媒針對11個熱門品牌，持有5年的平均成本進行分析，結果顯示，Lexus 以高達7萬1692美元（約新台幣225.68萬）成本最高，比成本最低的三菱幾乎多了1倍。

《Gobankingrates》報導，為了解各品牌汽車的擁有成本，Bumper分析11個主要汽車製造商5年來的平均成本（包括日常保養和維修費用），只有3個品牌，低於4萬美元，依序為三菱（Mitsubishi）平均成本3萬7440美元（約新台幣117.86萬）、日產（Nissan）平均成本3萬7550美元（約新台幣118.2萬）和起亞（Kia）平均成本3萬8999美元（約新台幣122.76萬）。

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多數成本落在4-5萬美元，依序為特斯拉（Tesla）平均成本4萬2193 美元（約新台幣132.82萬）、速霸陸（Subaru）平均成本4萬4310 美元（約新台幣139.48萬）、本田（Honda）平均成本4萬4429美元（約新台幣139.86萬）、Jeep平均成本4萬7910美元（約新台幣150.82萬）、道奇（Dodge）平均成本4萬8618美元（約新台幣153.04萬）、豐田（Toyota）平均成本4萬9956美元（約新台幣157.26萬）。

而超過5萬美元則有2個品牌，分別是福特（Ford）平均成本6萬2343美元（約新台幣196.25萬）與Lexus平均成本7萬1692美元（約新台幣225.68萬）最高。

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