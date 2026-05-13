從「封鎖」變「控制」！中東這2國與伊朗達成能源協議 獲准石油、天然氣通過荷姆茲海峽

伊拉克、巴基斯坦與伊朗達成能源協議，獲准石油、天然氣通過荷姆茲海峽。（法新社檔案照）

〔財經頻道／綜合報導〕據5位知情人士透露，伊拉克和巴基斯坦已與伊朗達成協議，從海灣地區運輸石油和液化天然氣，這表明德黑蘭有能力控制荷姆茲海峽的能源流動。

路透報導，美以與伊朗的戰爭導致該地區能源出口銳減，而該地區通常供應全球20%的原油和液化天然氣。近幾週來，美國封鎖了伊朗港口。

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牛津能源研究所托伊爾表示，儘管伊朗最初試圖阻止通過荷姆茲海峽的交通，但其立場正在改變。

「伊朗已經從封鎖荷姆茲海峽轉變為控制進入荷姆茲海峽的通道……荷姆茲海峽不再是中立的過境通道，而是1條受控的走廊，」他說。

伊拉克的大部分原油出口通常都透過該海峽運輸，因此它是受海峽關閉影響最嚴重的生產國之一；而巴基斯坦一直試圖調解衝突，嚴重依賴海灣地區的能源進口，並面臨燃料成本飆升的問題。

在巴格達和德黑蘭之間達成的1項先前未曾報道過的協議中，伊拉克確保了兩艘載有約 200 萬桶原油的大型原油運輸船於週日安全通過海峽。

1位熟悉最初協議和目前談判的伊拉克石油部官員告訴路透社，伊拉克目前正努力爭取伊朗批准更多石油過境，因為伊拉克政府希望保障佔其預算 95% 的石油收入。

「伊拉克是伊朗的親密盟友，伊拉克經濟的任何惡化也會損害伊朗在該國的經濟利益，」這位官員說。

另1名伊拉克石油部官員和1名航運業人士也證實了與德黑蘭的會談。所有消息人士均要求匿名，因為他們沒有被授權就此事發表評論。

伊拉克政府發言人尚未回覆路透社的置評請求。

根據路透社報道，兩名了解此事的業內人士透露，根據伊斯蘭堡和德黑蘭之間達成的另1項雙邊協議，兩艘裝載著卡達液化天然氣的油輪正駛往巴基斯坦。這兩名人士還要求匿名，因為他們沒有被允許接受媒體採訪。

戰前巴基斯坦每月約接收10船液化天然氣，現在必須滿足夏季冷氣的高電力需求。

消息人士稱，伊拉克和巴基斯坦都沒有就過境事宜向伊朗或其伊斯蘭革命衛隊（IRGC）支付任何直接款項。

兩位業內人士表示，卡達並未直接參與雙邊交易，但在向巴基斯坦出貨前已通知了美國。

巴基斯坦石油部和新聞部均未立即回應置評請求。卡達外交部也未回應。

知情人士透露，其他國家也在探索類似的交易，因為能源成本上漲和供應中斷給亞洲經濟體帶來了沉重壓力。

「隨著越來越多的政府願意與伊朗達成通行協議，這有可能使伊朗將更永久地控制荷姆茲海峽的想法正常化，」諮詢公司 MST Marquee研究主管Saul Kavonic 說。

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