XPONENTIAL無人機展 台灣館搶「非紅」國際訂單

20多家台灣業者共同出席在美國底特律舉行的XPONENTIAL 2026「國際無人載具系統展」，陣容空前。（中央社）

〔中央社〕XPONENTIAL 2026「國際無人載具系統展」在美國底特律登場，來自台灣20多家業者共同展出功能與外型都超炫的最新產品，從整體單機到人工智慧偵測儀，都吸引大批業者與買家關注。

XPONENTIAL 2026「國際無人載具系統展」11至14日在美國底特律登場，來自全球的無人機與相關產業鏈業者展出最新技術與新型設計，吸引美國與全球業界人士、買家到場，包括中科院與雷虎科技等20多家台灣業者推出，商用到軍用等最新功能產品及零件，是本屆展覽中最大的參展國。

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經濟部產業發展署金屬機電產業組副組長盧文燦表示，這次是從前年9月10日成立海外商機聯盟之後，規模最大共有近28家廠商參與。成立研發聯盟後，無論在整機、模組、材料與供應鏈，已整合國內260多家廠商共同參與。

盧文燦指出，聯盟以海外商機為主，最主要是拓展各國間，包括美國、日本、歐洲等大型會展公司爭取海外商機。這幾年因非紅因素加俄烏戰爭，世界對無人機高度重視，尤其在非紅這塊，透過非紅需求，台灣在無人機市場確實爭取很大的機會。

台灣業者除了展出整體單機，配套的偵測、錄影、通訊與掛載系統都吸引大批參加者關注。透過輝達晶片處理的人工智慧圖像生成解析，飛行路徑規劃執行等軟硬體功能，同樣獲得高度詢問。

雷虎科技策略長張峰寧表示，雷虎科技開發許多海陸空無人載具，去年Overkill FPV自殺無人機系列拿到美國國防部Blue UAS認證，美國軍方可直接買這些產品，去年12月同樣平台參加美國國防部無人機計畫，是幸運被選中的廠商。公司會朝不同方向，除了在台灣，還會在美國繼續擴展技術。

張峰寧指出，除了台灣產能外，在美國也擴大馬達廠，上個月建成後除了供應自用，也可供應非紅的無人機馬達業者；在台灣還有不同技術，例如高速衝壓及最近的Papa Delta三角形Shahed無人機，可用鋁合金量產， 衝壓上下1、2塊就可量產，這方面會繼續投資開發。

他強調，行業進步很快，俄烏與美伊戰爭每天進行中，每天、每週都有新技術開發，壓力在於如何裝備、準備自己每天與世界同步。除了自身開發外，也與國外歐洲、美國大公司合作，「我們不是所有的專家，除了專長外也會找國外頂尖公司合作」。

無人機諮詢業者史密斯（Jared Smith）表示，台灣館非常好看及專業，當中有各種不同產品非常吸睛。無人機最重要的元素是成本及其表現，多快可以上線，時效深具挑戰，特別是各國的出口效率。

俄烏、中東與美伊戰事中的無人機戰術運用是全球焦點。除了小型特殊行動，精準度高與輕巧的無人機載具肩負大型戰場的攻擊、防衛任務，全球都在關注那些國家與企業，掌握飛速演進的無人機軟硬體技術。

XPONENTIAL 2026台灣館除了強調非紅供應鏈，爭取國際訂單外也尋求國際合作；業者在國際新秩序下需瞭解供應規範與法規標準外，更需掌握瞬息萬變的科技發展，無人機才能在全球市場順利起飛。

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