美股收盤》美通膨升溫！費半下挫逾3％ 台積電ADR跌近2％

週二美股漲跌互現。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕因通膨數據高於預期，及美伊停火協議日益脆弱，促使投資人在強勁的第一季財報季尾聲時獲利了結，在科技股下跌和油價上漲拖累下，週二美國股市漲跌互現，道瓊上漲56.09點、0.11%，標普500指數下跌0.16%，那斯達克指數下跌0.71%，費城半導體指數下挫逾3%，台積電ADR下跌1.79%，收在397.28美元。

綜合外媒報導，伊朗在最新的訴求中堅持要求戰爭賠款、對荷姆茲海峽的完全主權、解凍被凍結的資產及解除經濟制裁。由於能源價格居高不下，市場正密切關注伊朗戰爭對通膨和消費支出的影響。

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美國勞工統計局數據顯示，美國4月CPI月增0.6%，符合預期，但年增幅度從3月的3.3%升高，並高於道瓊預期的3.7%。

美光週二下跌3.6%，上週受記憶體晶片價格上漲的推動，該股股價飆升超過37%，上個月漲幅約53%，帶動標普500和那斯達克指數創下歷史新高 。

AMD及高通公司兩家公司也分別下跌2%和11%，4月份AMD股價飆漲超過74%，高通上漲超過39%。

道瓊工業指數上漲56.09點或0.11%，報49760.56點。

那斯達克指數下跌185.92點或0.71%，報26088.20點。

S&P 500 指數下跌11.88點或0.16%，報7400.96點。

費城半導體指數下跌363.78點或3.01%，報11717.26點。

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