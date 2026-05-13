無塵室工程滿檔 漢唐、聖暉首季獲利皆創新高

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電的無塵室主要供應商漢唐（2404）董事會昨通過今年第一季財報，毛利率23.32%，創近6季新高，稅後淨利30.81億元，季增16.5%、年增54.9%，每股稅後盈餘16.31元，創單季獲利，也同步新高。

漢唐4月合併營收81.07億元，月增5.4%、年增102.2%，前4月累計營收283.95億元、年增82.9%。漢唐表示，因4月投入專案較去年同期增加50%以上，帶動營收增長。

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無塵室整合工程廠聖暉*（5536）第一季合併營收為116億元、年增36％，稅後淨利15.8億元、年增146％，每股稅後盈餘12.76元、年增146％，獲利皆創歷史新高記錄。

聖暉*表示，受惠半導體、AI資料中心、高科技電子等產業客戶建廠與擴產需求延續，帶動在建工程施作案量放大，加上集團持續優化接單結構與專案管理效率，推升首季營運繳出亮眼成績。

聖暉*表示，第一季台灣地區營收比重達67％，較去年同期54％大幅提升，此外，隨著多元產業擴建需求熱絡，聖暉*持續精進專案工程管理優化、供應鏈整合效益，帶動第一季整體毛利率達25％、營業利益率達19％、稅後淨利率達16％，較去年同期呈現三率三升表現。

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