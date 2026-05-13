海外分支據點 金管會：國銀積極赴泰國、中國及美國設點

根據統計，包括分行、子行、支行以及代表人辦事處等，共有646個（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕本國銀行加速前進美國市場！若以所有分支機構來看，包括分行、子行、支行以及代表人辦事處等，根據金管會統計，共有646個，其中，「泰國」的海外據點居冠第一、高達99個，「中國」排名第二89個，至於「美國」只有73個、排名第三位，「香港」則有65個海外分支機構，數量為排名第四。

首先，檢視我國在海外設立分支機構之狀況，仍集中在亞洲及美洲，包括：泰國、中國、美國及香港。其中，泰國為國銀在新南向國家中佈局最深的地方之一，據統計，國銀在泰國（含曼谷）擁有近百處機構，布局數量位居新南向各國之冠。

請繼續往下閱讀...

其次，儘管近年來，國銀已經大幅減緩布局中國市場，降低投資曝險部位，不過，中國市場仍然佔有重大比例，位居第二大。此外，由於美國總統川普的當前財經戰略是擴大投資規模，國銀業者也紛紛加強前進美國的腳步，換言之，「東進」成為當前重要財經貿易戰略。

金管會表示，我國銀行在美國設立之分支機構共25家分行、3家子行、5家辦事處，其中於德州設有2家分行及2家辦事處。本國銀行於海外設立分行數最多之國家（地區）為中國、美國，同樣均為25家分行

此外，金管會同意玉山商業銀行向美國主管機關申請設立「達拉斯」分行。

玉山銀行前於2024年10月17日經金管會同意設立美國「達拉斯」代表人辦事處。該行考量近年德州經濟快速擴張，吸引多家大型企業進駐，多家臺商亦於此設廠，為擴大在北美洲市場布局，因此，規劃將「達拉斯」代表人辦事處升格為「達拉斯」分行，以建構完整北美洲金融服務平台。

此外，檢視國銀在玉山銀行海外布局，截至今年4月底，玉山商業銀行海外據點計有2家子行、9家分行及5家代表人辦事處，分別位於中國、柬埔寨、美國、香港、新加坡、越南、澳大利亞、緬甸、日本、泰國、馬來西亞等11個國家或地區。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法