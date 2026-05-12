南韓擬以「超額稅收」普發現金 三星、SK海力士合計至少上繳2.1兆元

以三星電子和SK海力士今年預估的營業利益，預計至少可以收到100兆韓元企業所得稅（新台幣2.11兆元）。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於人工智慧（AI）熱潮帶動記憶體晶片大廠三星電子、SK海力士的獲利大增，南韓南韓總統政策室長金容範（Kim Yong-beom）近日提出，用AI獲利所創造的超額稅收，向全民發放紅利的構想。若此一構想確定實施，以三星和SK海力士今年預估的營業利益，預計至少可以收到100兆韓元企業所得稅（新台幣2.11兆元）。

《韓國先驅報》報導，南韓總統政策室長金容範（Kim Yong-beom）11日在臉書發文指出，AI時代的利益往往集中在記憶體企業、核心技術人才與資產持有者身上，多數中產階級只能間接受益，因此政府應考慮將AI獲利所創造的「超額稅收」返還給全民。

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金容範並舉挪威主權財富基金為例，該基金成立於1990年代，旨在將石油收入重新投入社會，他認為這種社會回報原則，同樣適用於AI熱潮為南韓帶來的意外之財。

三星電子預計今年的營業利潤將達到330兆韓元（約新台幣7兆元），這將使其超越蘋果和Google，成為全球僅次於輝達獲利第2高的上市公司。 SK海力士緊追在後，預計今年的營業利潤將達到239兆韓元（新台幣5兆元）。

KB證券分析師林在均（Lim Jae-kyun）表示，如果三星電子和SK海力士今年的營業利潤總額合計達到500兆韓元（約新台幣10.6兆元），那麼光2家企業要繳納的企業所得稅就可能超過100兆韓元，遠超過南韓政府先前預估的今年企業所得稅總額約100兆韓元。

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