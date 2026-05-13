南山人壽打造數轉基地 AI助理與業務員智能對練系統今年上線

南山人壽數位長呂新科。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕面對全球AI浪潮，南山人壽自西元2023年起以「數位賦能」策略全面投入數位轉型，整合數位發展、科技應用、體驗和資安等團隊約500人組成數轉聯隊，並於2025年5月正式搬遷至台北市信義區環球世貿大樓其中的4層樓空間，命名為「數轉基地」。南山人壽數位長呂新科表示，數位賦能並非只追求快速局部的應用，更重要的是重塑數位治理體系，以支持長期的數位轉型發展。

呂新科進一步指出，南山人壽的AI賦能路徑分為「打基礎」、「擴場景」與「新常態」三個階段。在完成第一階段的技術基建、試行場景和人才培育後，目前正處於「擴場景」階段。此階段將AI應用聚焦於「降本增效」，針對核保、理賠、業務及客服等核心業務場景實現流程優化。

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在內部管理與作業上，南山人壽推出AI助理，包括提供全體員工日常通用作業輔助、公司知識與法規查詢的通用型AI助理「myGuru」，以及專門協助特定領域員工的「法遵AI智能助理」。後者能針對理賠、核保、法遵及客服等專業領域進行即時檢索、摘要與生成，讓員工無需翻找文件即可按圖索驥完成公文檢索。

此外，「業務員AI智能對練」系統則將資深業務員的經驗轉化為可複製的AI訓練模式，透過模擬真實客戶情境與多元銷售場景，讓業務員在安全環境中練習並獲得具體回饋，藉此強化話術與專業能力。

針對金檢痛點，南山人壽導入聯絡資訊即時自動比對機制，防範保戶通訊資料相同或集中而未落實檢核的情形。該機制運用圖譜技術串接保戶、業務員和聯絡資訊，揭示隱藏的異常關聯，進而提升查核與防弊效率。

南山人壽總經理范文偉則指出，下一階段將規劃開箱南山企業大學，包含沙崙教育訓練中心及企業大學本部，持續為員工提供更多軟硬體學習資源。

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