為何台灣對世界重要 外媒報導有三個原因

中台爭端是全球最危險的地緣政治爆發點，台灣一旦出現嚴重經濟中斷，其帶來的衝擊將遠超上世紀二戰後任何一次。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕全球大型科技公司對台積電的依賴使得中台爭端成為世界上最危險的地緣政治爆發點。史丹佛大學胡佛研究所研究員、新書《保衛台灣：防止與中國開戰的戰略》（Defending Taiwan: A Strategy to Prevent War With China）的作者艾克·弗雷曼（ Eyck Freymann）表示，「台灣的晶片驅動著全球經濟；而中國掌握著侵犯台灣的影響力」。

弗雷曼接受媒體Rest of World雜誌訪問時表示，中台爭端是全球最危險的地緣政治爆發點。台灣一旦出現嚴重經濟中斷，其帶來的衝擊將遠超上世紀二戰後任何一次。台灣晶片出口全面停滯，將使全球GDP下降數個百分點，並對所有先進製造業產生長達數年的連鎖反應。相較之下，2020年疫情期間的晶片短缺顯得微不足道。

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弗雷曼表示，台灣之所以重要，有三個相互關聯的原因。首先是地理位置。台灣位於第一島鏈的中心，介於日本和菲律賓之間。如果北京控制台灣，中國海軍就能暢通無阻地進入太平洋。

第二個面向是政治性。習近平將自己的政治遺產與「民族復興」緊密相連，而他所宣稱的「民族復興」包括按照北京的條件解決台灣問題。台灣的未來能否以和平方式在不訴諸脅迫、並符合台灣民主意願的情況下決定，將決定區域秩序的未來走向。如果中國能夠武力奪取台灣，或以武力控制其經濟，它就能在世界最重要的經濟區域建立一個排他性區域，將成為其在全球技術和政治領域佔據主導地位的基礎。

第三點是經濟方面。台積電生產全球約90%的先進半導體，以及用於訓練前緣人工智慧模型的99%的晶片。台灣出口若遭受嚴重衝擊，將會波及全球經濟中所有依賴先進科技業，而如今這些行業幾乎涵蓋全球經濟的絕大多數領域。

此外，對於台灣的「矽盾」對半導體製造業的嚇阻作用有多大？弗雷曼表示，「矽盾」確實存在，但也被過度誇大了。

華府和北京都強烈希望台積電能繼續運作。雙方都不希望被切斷先進晶片的供應。中國投入巨資試圖建立本土替代晶片生產體系，但在尖端技術方面收效甚微。美國通過了《晶片法案》，並對台積電在亞利桑那州和其他地區的晶圓廠進行補貼。但台北方面禁止台積電在海外生產其最先進的晶片，因此在可預見的未來，尖端技術仍將留在台灣。這種相互依賴確實能夠有效防止最災難性的情況發生。

但「矽盾」被過度誇大，原因有二。首先，中國可以利用海警對台灣進行「隔離」，對每一艘離開高雄的船隻進行海關檢查，從而扼殺台灣的經濟，而無需觸及任何晶片製造廠。晶片依然會生產，只是除非中國允許，否則它們無法流出。

其次，美國計劃在危機中將「矽盾」武器化，即利用出口管制或外國直接產品規則阻止中國取得台積電晶片，但這卻存在嚴重的執行難題。晶片體積小、價值高，通常經由馬來西亞等第三國轉運。此外，整個策略還需要歐洲和日本企業的持續支持，因為這些企業的財務狀況依賴對中國銷售。

中國可能會採取什麼行動？後果又會是什麼？ 弗雷曼坦承，這沒人知道。他指出，如果中國解放軍入侵並試圖完整奪取台積電的晶圓廠，最可能的結果是晶圓廠在戰鬥中被摧毀或在被佔領前遭到破壞。

更現實也更危險的情境是，中國透過脅迫手段間接控制台灣，例如「隔離」、封鎖、製造政治危機，最終導致台北接受北京的條件。在這種情況下，台積電可以繼續營運，但晶片的分配權掌握在北京手中。美國及其盟友將面臨兩難：要麼接受中國對全球經濟的扼殺，要麼試圖實施某種反制措施，但這本身就會造成全球貿易的分裂。

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