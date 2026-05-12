高油價衝擊！美4月CPI年增3.8％ 創2023年5月以來最高

美國通膨走高，短期內降息無望。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國4月消費者物價指數（CPI）年增3.8％，創2023年5月以來最高水準，明確顯示伊朗戰爭爆發以來，汽油價格走高的影響。市場普遍預期，聯準會（Fed）今年將維持利率政策不變，如果通膨持續走高，甚至有些許升息的可能性。

美國勞工部12日公佈數據顯示，經季節性調整，美國4月CPI月增0.6％，符合預期，但年增幅度從3月的3.3％升高，並高於道瓊預期的3.7％。

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排除波動性大的食品與能源價格，核心CPI年增2.8％，高於前1月0.2個百分點，月增0.4％。儘管通膨仍遠高於聯準會設定的2％目標，但龐大的壓力是來自非核心領域，特別是能源價格。

CNBC報導，儘管食品價格月增0.5％，但跳漲3.8％的能源價格才是通膨飆升的主因。能源價格年漲17.9％，食品年漲3.2％。汽油指數年增幅度高達28.4％。該報告也對勞工帶來壞消息：平均時薪月減0.5％、年減0.3％。

海軍聯邦信用合作社首席經濟學家隆恩（Heather Long）說，「通膨現在是拖累美國經濟的主因；這正傷害美國人民，他們正陷入財政困境。3年來通膨第一次吞噬了所有的工資增長，這對中低收入家庭來說，是一個打擊」。

這份最新通膨數據公佈的時機，正值聯準會（Fed）走到政策的十字路口。今年以來，聯準會維持基準利率不變，但4月底的政策利率投票中，有四票持反對意見，創1992年以來最高紀錄。

與此同時，聯準會新任主席華許表態支持降息，但在伊朗戰爭爆發以來，通膨持續走高，該立場實難以維持。目前原油價格每桶維持在100美元以上，而根據美國汽車協會（AAA）數據顯示，美國汽油平均價格每加侖已漲至4.5美元。

Northlight資產管理投資長扎卡雷利（Chris Zaccarelli）指出，「基於通膨朝向錯誤方向進展，而勞動市場仍然強勁，聯準會不太可能很快降息，我們或許對明年的升息可能性開始進行押注」。

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