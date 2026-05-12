金價創13年來最大跌幅 最大拋售元凶找到了

過去幾週，央行的拋售是金價下跌1000美元的主要驅動因素。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕由於美以兩國對伊朗的戰爭導致能源價格飆升，各國央行3月集體拋售黃金的金額創下月度歷史新高。4月，全球黃金價格經歷2013年6月以來的最大跌幅。目前公佈的官方數據顯示，土耳其的大規模黃金拋售和互換抵消其他國家央行4倍以上的購買量。這使得該產業3月的黃金淨流出量達到21世紀以來的最高紀錄102噸（以重量計），以上個月的平均金價計算，價值接近160億美元，創歷史新高。

《金融時報》引述瑞士煉油和金融集團MKS Pamp的貴金屬策略師尼基·希爾斯的話說：過去幾週，央行的拋售是金價下跌1000美元的主要驅動因素。

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3月黃金ETF信託基金也遭遇大量投資者拋售，根據礦業世界黃金協會彙編的數據，全球淨清算總量超過84噸。以重量計算，這是自2022年9月以來最大的單月資金流出，這些黃金ETF的資金流出額達到了創紀錄的120億美元。

2月底伊朗戰爭爆發時，土耳其共和國是世界第十大黃金儲備國。在隨之而來的油價衝擊和美元匯率反彈中，土耳其中央銀行出售並以其黃金儲備總額的約15%為抵押進行借貸。

儘管土耳其中央銀行尚未公開置評，但其官方數據顯示，截至3月27日的4週內，該行售出52 噸黃金，同時還透過黃金互換借出了79噸黃金，幾乎可以肯定的是，籌集的資金用於在外匯市場上捍衛里拉匯率。不過，里拉兌美元匯率在4月一度企穩，但隨後仍跌至歷史新低。

不過，專業分析機構Metals Focus表示：“近期央行黃金拋售量的增加很可能只是暫時的。事實上，即使考慮到這些銷售，初步數據顯示，今年迄今為止，官方部門仍然是黃金淨買家。

中國人民銀行的另一項數據顯示，全球第二大經濟體中國在各國央行黃金持有量排名中躍升至第五位，超過俄羅斯，增持量達5噸，這是1年多來單月黃金購買量最大的一次。

過去三年最大的黃金買家波蘭利用3月金價下跌的機會增持黃金，購買了11噸黃金，超過了土耳其央行直接持有的黃金儲備，成為全球第11大黃金持有國。

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