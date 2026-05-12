中東戰事害的！知名食品包裝「彩色變黑白 」

總部位於東京的零食公司卡樂比（Calbee Inc.）週二（12日）表示，將暫時修改一些最受歡迎的產品，包括薯片、蝦片和水果格蘭諾拉麥片的設計，只使用兩種油墨顏色。（取自彭博新聞網站）

〔財經頻道／綜合報導〕中東衝突導致的油墨短缺迫使日本最大的薯片製造商降低包裝檔次，這是原材料短缺加劇並波及全球市場的最新跡象。

總部位於東京的零食公司卡樂比（Calbee Inc.）週二（12日）表示，將暫時修改一些最受歡迎的產品，包括薯片、蝦片和水果格蘭諾拉麥片的設計，只使用兩種油墨顏色。

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世界各地的製造商都在應對石油化學產品和其他生產消費品所需基礎原料供應日益減少的困境。在日本，卡樂比佔據了零食市場近一半的佔額。

卡樂比在聲明中表示：「此次變更僅適用於部分產品，不會影響產品品質。」聲明還補充說，約14種產品的新包裝將於5月25日起開始在商店上架。

原油衍生物石腦油衍生的樹脂通常用作商業包裝油墨的基本成分。日本印刷油墨製造商協會執行董事武井真一表示，雖然在伊朗衝突初期這種石化產品的短缺非常嚴重，但此後供應情況有所緩解。他說：「我們認為，卡樂比決定將其包裝顏色限制為兩種，是為了節約資源，以應對未來可能出現的情況」。

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