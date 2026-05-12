5個月閃電獲利！ LINE Pay電支業務4月虧轉盈 刷新電支業最快紀錄

LINE Pay（7722）今（12）日召開董事會，通過2026年第1季財報。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕LINE Pay（7722）今（12）日召開董事會，通過2026年第1季財報。2026年第一季稅後淨利1.34億元，較前季成長約40%、EPS1.97元。LINE Pay今日更對外宣布，去年12月甫上線營運的電支子支付LINE Pay Money，不但3大核心業務持續領先同業居冠，更因相關成本費用支出控制得宜，電支子公司4月份自結獲利已出現「單月財務獲利轉盈」，創下國內電支業最快單月轉盈紀錄。

LINE Pay今日發布董事會通過的第一季獲利數字，2026年第一季營收達20.97億元，較去年同期成長16%，主要受惠於支付事業維持穩健，整體交易量較去年同期成長9%，推升手續費收入表現；同時，平台核心支付服務收益結構持續優化，進一步支撐營收成長。

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LINE Pay首季稅後淨利1.34億元，較前季成長約40%。LINE Pay分析表示，主要因電子支付業務自上線後帶動用戶成長，第1季用戶維持強勁增長，新增用戶逾150萬戶，雖然獲客成本集中於短期造成一定壓力，LINE Pay透過與合作銀行優化成本結構，使整體獲客成本較前季下降，帶動獲利表現逐步回穩。

LINE Pay進一步說明，第一季毛利率較前季下降，主要因電子支付上線後，原列為營業費用的管理及研發相關支出，轉列為營業成本，使毛利率有結構性的調整，後續將持續強化費用控管與資源配置效率，以維持獲利穩健成長。

LINE Pay同時分析4月營收表現，2026年1至4月累計營收達27.55億元、年增15%，延續穩健成長表現，其中手續費收入年增20%，反映核心支付業務交易動能持續提升，支撐整體營收表現。

去年底新上線的子公司連加電支，LINE Pay表示，LINE Pay Money 3月在「代理收付」、「收受儲值」及「小額匯兌」3大核心業務均領先同業居冠，顯示電子支付服務上線後，快速累積用戶基礎與交易動能，使今年電支營運逐步改善，虧損幅度明顯收斂，2025年12月服務上線，虧損1.2億元，至今年第1季虧損縮小至4500萬元；根據4月自結數顯示，單月營運已正式「轉虧為盈」，預期第2季整體獲利表現樂觀。

展望未來，LINE Pay表示，將持續聚焦核心支付本業，並以電子支付服務作為長期成長的重要基礎；隨著用戶規模擴大、服務場景增加，以及支付本業、儲值轉帳、生活繳費及跨境支付等服務持續拓展，都將有助於提升整體營運效率與成長動能，進一步展現多元布局效益。

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