00403A還能追嗎? 統一投信：下單前先確認3件事

統一投信官方粉絲團一早就特別發出「重要通知」示警00403A溢價率過大。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕統一台股升級50主動式ETF基金（00403A）今日掛牌，早盤大漲逾7%，統一投信官網開盤後一度癱瘓當機，因湧入的人潮過多，伺服器負荷過重，導致無法查詢即時淨值，由於開盤就遭瘋搶，買盤力道推升讓00403A溢價幅度一度來到6.68%，盤中溢價幅度多在4%以上，嚴重過熱，造市券商來不及調節溢價幅度，統一投信一早就在臉書、IG、LINE等官方粉絲團特別發出「重要通知」，示警00403A目前交易熱絡，溢價率過大，提醒投資人在下單前有3大關鍵動作，並提醒當市場價格遠高於淨值時，買入的可能不只是資產，還包含昂貴的「溢價」，呼籲交易前務必審慎評估價格合理性

00403A今日終場上漲5.88%，收在10.80元，成交量419.4萬張，淨值為10.24元，溢價幅度高達5.57%，一般ETF正常的折溢價幅度為1%上下，2%以上就有風險，統一投信表示，ETF有市價與淨值兩種價格，在台股開盤時段，官網提供ETF即時預估淨值（https://pse.is/8zqyx2）可供查詢，市價相對於淨值，可能因市場波動出現溢價或折價情況，投資人交易前應審慎評估價格之合理性。

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