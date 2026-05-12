越花錢越虧！在這12種東西掏錢 不如把錢丟垃圾桶

美媒點名需要停止購買的12種無用商品。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財經新聞網站報導，現在物價高漲、生活成本不斷攀升，真的沒必要再把錢浪費在那些「幾乎沒有實際價值」的產品或服務上。報導點名以下這12樣東西，很可能正在默默掏空你的荷包。如果你把錢花在這些東西上，不如直接丟進垃圾桶裡。

1.抗藍光眼鏡：號稱能減少眼睛疲勞、改善睡眠品質的抗藍光眼鏡，其實效果非常有限。研究人員分析十多項臨床試驗後發現，目前並沒有足夠證據證明這類眼鏡真的有效。與其花錢買眼鏡，不如改變睡眠習慣，很多真正有效的方法甚至不用花錢。

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2.樂透彩券：你中樂透頭獎的機率，比被雷劈中或遭鯊魚攻擊還低。與其把錢丟進彩券，不如拿去做「微投資」，例如透過投資App慢慢累積資產。如果你還有信用卡債，更應該優先拿去還債。

3.綜合維他命：研究顯示，綜合維他命對健康幾乎沒有明顯幫助。雖然很多人吃了覺得「精神變好」，但實際健康數據並沒有差異，很可能只是心理作用。

4.ATM跨行提款手續費：為了領自己的錢還得多付手續費，其實非常不划算。最好使用自己銀行或信用合作社的ATM，平時也可隨身備些現金，以免臨時被迫跨行提款。如果常常找不到方便ATM，乾脆換一家免手續費的銀行。

5.信用監控服務：很多信用監控服務其實無法阻止資料被盜，只能在事情發生後通知你。也就是說，你花了錢，卻只是「比較早知道自己被偷」。現在許多信用評分機構都已提供免費信用報告，其實沒必要額外付費。

6.有線電視：現在多數串流平台價格都比傳統第四台便宜，而且不用綁長約。更重要的是，串流平台可以隨時取消，不像有線電視常有複雜合約與額外費用。甚至還有不少免費串流服務可用。

7.高級汽油：除非你開的是高性能跑車，否則高辛烷值汽油通常沒有必要。大部分車輛根本無法發揮高級汽油的優勢，多花的錢幾乎等於白花。

8.股票交易手續費：現在許多券商早就提供「零手續費交易」。如果你還在支付高額交易佣金，可能只是白白浪費錢。不過，免手續費也可能讓人衝動交易，因此還是需要投資紀律。

9.食譜書：除了收藏家或專業料理愛好者，一般人其實根本不需要買食譜書。網路上有海量免費食譜與教學影片，而且更新速度更快。

10.電子書：許多人不知道，其實公共圖書館就能免費借閱大量電子書。你的稅金早就幫你付過這些資源了。不少圖書館甚至還提供有聲書、跨館借閱等服務。

11.捕蚊燈：捕蚊燈雖然真的會殺蟲，但通常殺不到你最討厭的蚊子。研究指出，它們反而容易讓人誤以為環境安全，降低防蚊警覺。結果可能被叮得更多。

12.原廠藥：很多原廠藥其實只是比學名藥多了品牌與廣告成本。美國食藥局指出，經核准的學名藥在品質、效果與安全性上，通常與原廠藥相同。但價格往往便宜許多。

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