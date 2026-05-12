信用卡遭多個LINE Pay帳號共用」需驗證？LINE Pay澄清是詐騙：一卡只能綁一號！

行動支付龍頭LINE Pay，近來遭詐團盯上作為詐騙素材。（記者李靚慧翻攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕詐騙郵件不斷推陳出新，近來再度盯上累計註冊用戶數突破1,360萬的LINE Pay（7722），佯稱用戶綁定的信用卡付款方式「被多個LINE帳號共用｣，要求用戶「驗證」付款方式並更新信用卡資料。對此，LINE Pay表示，一張信用卡只能綁定一個LINE Pay帳號，且綁卡時需透過發卡行確認卡片與持卡人的電話一致，不會出現｢多個LINE帳號共用｣的情形，提醒用戶切勿回覆不明電子郵件，也勿點擊文字中連結，以免遭受損失。

行動支付龍頭LINE Pay，近來遭詐團盯上作為詐騙素材。王先生是LINE Pay忠實用戶，今日收到「LINE Pay 台灣官方安全中心」的電子郵件，通知系統檢測發現他的帳號有「異常登入行為」，其綁定的信用卡付款方式已「被多個LINE帳號共用」，恐嚇王先生若「未在24小時內」確認並｢驗證綁定的付款方式」，將導致其帳號被停用。郵件還附上點擊按鈕，要求王先生更新綁定的信用卡資料。

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根據LINE Pay提供的綁卡說明，用戶可在LINE Pay綁定任一家發卡銀行的Visa、MasterCard及JCB信用卡或簽帳金融卡，每個帳號最多可綁定10張，但綁卡時必須進行「身分驗證」。這些綁定的卡片，LINE設定的手機號碼必須與發卡銀行留存的手機號碼相符，或是需通過銀行的3DS 2.0驗證，如果用戶嘗試在多個LINE Pay帳號內綁定同一張卡片，就會遭系統阻攔無法完成驗證。

LINE Pay強調，每張信用卡只能綁定一個LINE Pay帳號，且綁卡時，系統將要求進行金融驗證，需透過發卡行來確認卡片跟持卡人的電話一致。因此，不會出現信用卡「被多個LINE帳號共用」的情形，LINE Pay更不會寄發郵件要求用戶更新信用卡資料，也不會提醒用戶「重複扣款」，呼籲用戶不要受騙。

對於經常出現的詐騙郵件，LINE Pay表示，在接獲用戶詢問反映疑似詐騙訊息後，LINE Pay會將相關假網址通報TWCERT，並透過LINE Pay服務公告提醒用戶慎防詐騙陷阱，切勿點選不明連結。

LINE Pay也再次提醒用戶，如收到來路不明簡訊、電子郵件、群組訊息，請勿回覆不明電子郵件、勿點擊文字中連結、勿掃描不明的QR Code、也勿參加不明網站提供的網路票選活動，特別是不可依照不明人士指示操作LINE Pay Money的轉帳功能。只要有疑問，務必優先向165反詐騙專線聯繫確認，並請用戶關注LINE Pay服務公告：https://notice2.line.me/linepay_tw/ios/document/notice?

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