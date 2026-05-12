助攻AI儲存布局！一銀主辦群聯電子首筆聯貸超額認購224％

一銀主辦群聯120億元聯貸，由一銀董事長邱月琴（左）、群聯執行長潘健成（中）及台北富邦銀行總經理郭倍廷（右）代表簽約。（一銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕第一銀行及台北富邦銀行於5月12日完成群聯電子新台幣120億元永續連結聯貸案，此案為群聯電子首筆聯貸案，獲得11家銀行共同參貸，超額認購率高達224％，充分展現金融同業對該公司於AI儲存領域領先地位及未來發展潛力的高度認可。

一銀指出，群聯此次聯貸資金主要用途為強化中期資金流動性，提升營運資金調度彈性、支應預付貨款、償還既有金融負債並充實中期營運週轉金，面對AI應用帶動全球資料儲存需求呈爆發式成長，記憶體廠商為鎖定關鍵產能，紛紛採取預付貨款機制，因此，本案為群聯電子量身打造預付貨款融資機制，協助其戰略性布局未來三年的購料需求，確保在供應鏈緊繃的環境下仍能掌握充足產能，為後續營運擴張奠定穩健基礎。

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群聯電子為國內快閃記憶體控制晶片及模組大廠，近年轉型成效顯著，目前非消費型應用營收貢獻度已超過70％，涵蓋伺服器、車載系統及生成式AI等高附加價值市場，其精準捕捉AI應用擴展帶來的資料中心儲存需求，並提出 aiDAPTIV 解決方案，以NAND快閃記憶體延伸AI記憶體資源，降低AI部署成本，創造價值差異化。

群聯電子2025年營收達到727億元，年增率達23％，2026年累計至3月，營收已突破410億元，年增率高達196％，展現強勁的增長動能。

群聯電子除優化產品效能，協助降低終端使用者的碳排放量外，也持續致力於環境保護，本案藉由導入永續連結貸款架構，鼓勵群聯電子積極實踐溫室氣體、用水量等永續指標，與其永續目標相互呼應，在支持鞏固產業領導地位的同時，也深化環境保護與永續治理作為，攜手企業夥伴共同邁向淨零轉型的長期目標。

一銀今年首季統籌主辦多筆AI產業相關聯貸案，於聯貸市場排名第二名。此外，一銀長期深耕ESG（環境、社會、公司治理），已連續4年入選臺灣證交所「盡職治理資訊揭露較佳名單」，穩居公股銀行之冠。

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