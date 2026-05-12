聶永真包辦經部標案？經部駁：並非如此

針對經濟部及所屬機關視覺識別系統設計案，經濟部今出面說明。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕藍營批評知名設計師聶永真與公務機關淵源深厚，包辦台電、中油、經濟部產發署的標誌更新案。對此，經濟部今表示，貿易署由選選研有限公司進行設計，產發署由永真急制工作室進行設計，並無皆由單一廠商進行。

針對經濟部及所屬機關視覺識別系統設計案，經濟部今說明，經濟部因組織法在2023年6月通過三讀，因此啟動經濟部及其所屬的視覺設計重新評估，而9月則須立即掛牌，籌備時間僅三個月，過程緊湊。

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經濟部續指，「經濟部形象識別系統改版設計採購案」除因採購金額級距未達需公告金額的150萬，且符合《中央機關未達公告金額採購招標辦法》採限制性招標條件，因此依規定由經濟部所主管的「財團法人台灣設計研究院」（設研院）執行規劃設計。

經濟部強調，台灣設計研究院是國內重要設計法人，經濟部相信其專業，據了解，設研院每案盤點具相關執行經驗與實績的設計團隊至少三家後，選擇永真急制工作室進行合作。

經濟部表示，經濟部其所屬單位則各依權責進行辦理，方法並不相同。經查，經濟部貿易署及產發署亦請設研院協助規劃設計，貿易署則由選選研有限公司進行設計，產發署由永真急制工作室進行設計，並無皆由單一廠商進行。

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