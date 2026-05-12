健喬首季獲利年減7％ EPS0.38元 今年計畫推出5項創新藥物

健喬董事長林智暉。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內藥廠健喬（4114）今日董事會通過第一季合併財務報表，第一季歸屬於母公司業主淨利為1.92億元、年減7%，EPS為0.38元。健喬日前公告4月合併營收5.7億元，較去年同期成長13.5%，亦較3月成長1.4%，創下歷史同期新高；累計1至4月合併營收達21.98億元，較去年同期成長12.4%。

健喬表示，成長動能主要來自核心產品線持續擴展，其中心血管與代謝產品群年成長28％，癌症用藥產品年成長33％，婦女子宮肌瘤創新藥Yselty®（雅絲媞®）上市後進展順利，持續帶動營收。

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健喬今年預計推出五項具全新作用機轉的創新藥物，產品布局持續加速。繼三月上市婦女子宮肌瘤創新藥 Yselty®（雅絲媞®）後，五月也如期推出全球首個治療慢性功能性便秘的IBAT抑制劑Goofice®（固腹順®），臨床實證顯示可有效改善排便頻率、糞便型態及患者生活品質，為腸胃治療領域帶來全新治療選擇。

健喬指出，下半年預計還將有三項腫瘤領域創新產品陸續上市，不僅可望為癌症患者帶來更多元的治療新契機，也將進一步強化健喬在高價值藥品的布局，成為推升未來營運成長的重要動能。

除既有合作案外，健喬目前亦持續與多家國際藥廠洽談原廠藥代理與授權合作，未來可望進一步擴大產品組合，強化競爭力和拓展高價值藥品市場版圖。

健喬表示，公司近年持續加速由傳統製藥企業轉型為具國際競爭力的區域型製藥集團，核心策略聚焦於「國際授權合作、創新療法導入與亞太市場布局」。目前海外市場已拓展至17個國家，並在香港、新加坡、菲律賓與韓國建立營運據點，逐步形成亞洲區域市場網絡。

健喬指出，公司正積極引進國際人才，深化亞太市場布局、推進國際授權合作及策略性購併，同時加速引進創新藥品，朝「具影響力的區域型製藥集團」目標穩步邁進。

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