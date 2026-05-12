驊陞走出缺料低谷 看好新事業接棒成長

驊陞董事長陳宏欽看好在走出缺料低谷之下，新事業可望帶動營運成長。（驊陞提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠驊陞（6272）歷經第一季記憶體缺料與終端市場去庫存壓力後，營運已逐步走出低點。隨著記憶體供應緊張情況緩解、中國車市回溫，加上高速傳輸、先進熱傳與工控等新事業開始貢獻營收，公司4月單月營收已回升至正常出貨水準，第二季營運展望同步轉趨正向。

驊陞指出，2026年第一季受到全球記憶體價格高漲及晶片供應短缺影響，終端客戶延後拉貨，加上中國大陸汽車市場競爭加劇、進入去庫存階段，使部分訂單遞延至後續季度認列，壓抑整體營運表現。

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不過，隨著供應鏈狀況改善，市場需求已開始回溫，自4月起晶片供應緊張情況逐步緩解，中國車市亦出現回溫跡象，帶動終端客戶拉貨動能回升，汽車生產稼動率同步提升，整體出貨節奏逐步恢復正常。

在既有業務調整期間，驊陞也同步推動新事業布局，並將高速傳輸、先進熱傳及工業控制列為未來成長重點。其中，高速傳輸與散熱解決方案已於今年開始取得新訂單，工控領域亦陸續導入客戶應用，新事業部門開始貢獻實質營收。

市場認為，隨著AI伺服器、高速運算及邊緣運算需求持續升溫，高速連接與散熱相關產品需求同步擴大，驊陞近年強化高速傳輸與熱傳產品布局，有助提升產品結構與附加價值，降低傳統消費性應用波動帶來的影響。

驊陞提到，新事業發展除有助拓展產品結構外，也能強化整體競爭力，降低單一產品線受景氣循環影響的風險。隨著業務規模逐步擴大，未來可望持續挹注營收與獲利表現。

從單月營收表現來看，公司4月營收已回升至3.16億元，較3月2.21億元明顯成長，顯示營運逐步脫離第一季低點。公司預期，隨著訂單能見度提升、客戶需求回溫，以及產品出貨恢復正常，第二季起營收可望逐月增溫，整體獲利能力亦有機會同步改善。

展望後市，驊陞強調，未來將持續深化高速傳輸與散熱解決方案技術，同時強化與上游供應商合作關係，提升供應鏈彈性與採購穩定性，以降低外部市場波動影響。管理階層認為，新事業目前已進入成長初期階段，隨著營收規模放大與產品組合優化，未來有助帶動毛利率與獲利品質改善。

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