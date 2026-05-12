三洋實業首季EPS1.78元 創轉型營造業來新高

三洋實業公司。（業者提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕上市營造廠三洋實業（1472）今（12）日召開董事會，通過第一季財報，首季稅後淨利9349萬元，季增37％、年增1％，每股稅後盈餘1.78元，明顯優於前一季的1.3元，亦較去年同期的1.76元成長，創下公司自2021年業務轉型以來的單季新高紀錄。

觀察關鍵財務比率，三洋實業第一季毛利率15％，較前一季增加4個百分點，比去年同期略降1個百分點。受惠營業費用控管得宜，營業淨利率為12％，較前一季提升5個百分點，與去年同期持平，顯示整體營運效率持續優化。

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三洋實業透過旗下甲級營造廠上鋌營造積極承攬公共工程，業務布局以台南、高雄、屏東等地區政府新建工程案為主。目前在手工程包括高雄港第七貨櫃中心太陽光電發電系統建置工程、楠梓運動館、小港運動館、小港機場擴建，以及多筆社會住宅案等，案源穩定。

2026年以來，三洋實業及上鋌營造爭取公共工程標案頻傳佳績，總計集團在手的承攬工程案達十餘筆，未交案量亦達280億元，預期未來至少五年業績來源無虞。

在股利政策方面，三洋實業先前董事會已通過2025年盈餘分配案，擬配發每股現金股利6元，盈餘分派率達93％，預計提報5月26日股東常會討論。此外，股東會亦將進行董事改選，規劃選出三席董事及四席獨立董事。

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