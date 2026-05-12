川習會前外資先撤！新台幣爆量收貶31.48元

川習會前不確定性升高！新台幣爆量收貶31.48元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美伊談判陷入僵局，市場焦點轉向即將登場的「川習會」，市場不確定性升溫，外資午後匯出力道加劇，使新台幣兌美元匯率貶勢擴大，終場收在31.48元、貶值6.5分，總成交量爆出32.575億美元，創近1個月最大量。

儘管美國總統川普表示，美伊停火協議「岌岌可危」，但美股仍維持強勢，標普500與那斯達克指數續創新高，帶動台股今日跳空開高，不過，台股登上42,000點後面臨獲利了結賣壓，終場收在41898.32點，上漲108.26點。三大法人合計賣超127.13億元，其中外資賣超擴大至304.94億元。

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新台幣今日以31.43元、貶值1.5分開出，早盤隨台股走揚，一度升抵31.395元；午後隨外資匯出，一度貶破31.5元關卡，重挫逾1角，最低下探至31.548元。

觀察主要亞幣走勢，除人民幣受川習會題材支撐相對抗跌、匯價持平外。根據央行統計，截至下午4時，美元指數上漲0.29%，新台幣貶0.21%，日圓下跌0.24%，韓元則重挫1.07%。

匯銀人士指出，美伊談判卡在核問題與荷姆茲海峽控制權，推升國際油價再度走揚，市場避險情緒升溫，美元指數持續在高檔徘徊，加上川普預計13日抵達北京，與中國國家主席習近平舉行「川習會」，市場觀望氣氛濃厚，不排除外資提前調節部位、匯出，壓抑新台幣表現。

不過，匯銀人士認為，台灣基本面仍具支撐，出口商逢高拋匯意願強，加上近期新台幣與台股連動性高，若台股續攻高檔，且川習會結果偏正向、未出現不利台灣情境，外資熱錢仍有機會回流，預估短線新台幣仍將維持31.3元至31.7元區間震盪。

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