曾文蓄水率逼近10％ 水利署：南部整體蓄水量仍有1.15億噸水

水利署表示，時值枯水期末期，南部水庫水位低屬正常現象，整體蓄水量仍有約1.15億噸，目前水情仍屬可控。（水利署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕目前全台水情正常，僅新竹與台中亮水情提醒綠燈，但南部的曾文水庫蓄水率僅11.2%、南化水庫約30.8%。對此，水利署長林元鵬今（12）日表示，時值枯水期末期，水庫水位低屬正常現象，整體蓄水量仍有約1.15億噸，目前水情仍屬可控，因此不調整水情燈號，即使是「空梅」的最極端情況，也足以支應到7月底。 針對南部水情，林元鵬指出，南部地區豐枯比9:1，也就是枯水期的降水是豐水期的1成，目前是枯水期末期，主要水庫呈現蓄水率稍低屬正常現象，但整體蓄水量仍有約1.15億噸，在加強水源調度、優先運用川流水及再生水、農業加強灌溉管理及產業落實自主節水等措施下，目前水情仍屬可控，經評估可順利完成農業一期作供灌作業，也可穩定供應公共用水至6月底且保有1個月以上安全蓄水量。 林元鵬續指，氣象預估6月上旬開始進入有利梅雨的降雨環境，屆時水利署將視最新水情滾動檢討各項措施及嘉南灌區二期稻作各組供灌策略。 防汛方面，水利署表示，時序已進入汛期，首先將要面臨5月下旬梅雨季的挑戰，隨後亦須因應颱風季可能帶來的風雨危害。水利署各項防汛整備工作均已完成，一方面落實水利建造物、抽水站、水門、抽水機及防汛機具、備料等檢查、複查、抽查，針對河川重點區域亦加速清淤，同時落實災害應變演練。 水利署續說，另一方面水利署積極與地方政府合作，參與地方災害演練並召開防汛整備座談會，共商防汛重點區域的合作機制。 水利署也指出，國內外氣候變遷研究顯示，未來降雨強度與侵襲頻率將更趨極端與頻繁，再加上人口結構日益高齡化，使社會面臨災害時更顯脆弱，亟需運用科技力量提升防災效能，因此水利署已將 AI（人工智慧）與物聯網（IoT）等技術導入防汛應變各階段，強化氣象情資研判、災害預警、災情查報與淹水處置效能，使資訊傳遞更迅速、應變更即時。 水利署說，透過整合各類感測器與CCTV，在河川、涵洞、地下道等關鍵節點即時回傳水位與影像資料，掌握淹水動態變化，並導入AI影像辨識技術，從9000多支CCTV影像中即時辨識淹水情形，主動通報相關權責單位，也同步結合Google Maps顯示淹水預警資訊，提醒用路人避開易淹水路段，民眾只要下載「行動水情」App，即可查詢即時水情、災情與CCTV影像，並設定災害告警通知，有助於在災害期間即時掌握警戒資訊，爭取更多避災時間。

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