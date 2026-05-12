中國拒收這兩國榴槤引爆市場混亂 鄰國害怕廉價倒貨

中國基於化學殘留物檢測結果限制從越南和泰國進口榴槤，導致區域市場面臨混亂。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中國基於化學殘留物檢測結果限制從越南和泰國進口榴槤，導致區域市場面臨混亂。柬埔寨榴槤協會（CDA）對鄰國進口廉價榴槤進入柬埔寨表示擔憂。

中國對泰國和越南的榴槤進口實施限制，原因是檢測出榴槤化學殘留超標，導致區域市場混亂，引發人們的擔憂。這些限制措施已造成兩國榴槤供應過剩，價格下跌。

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越南榴槤產業近期受中國威脅吊銷出口許可證及鎘污染疑慮影響，大量榴槤卡關滯銷，過度依賴中國市場的致命傷，導致大批農民血本無歸。

根據越南媒體VnExpress報導，越南榴槤價格下降，Ri6品種的售價在每公斤2萬至3.5萬越南盾（約0.79至1.38美元）之間。馬來西亞貓山王和泰國蒙通等優質品種的價格也較去年年初下降。

柬埔寨榴槤發展局執行秘書羅恩·拉塔納（Roeun Ratana）表示，氣候變遷影響柬埔寨榴槤的生產週期，導致成熟期延後。他指出，預計當地榴槤的採摘高峰期將從5月下旬持續到7月，屆時國內供應將達到充足水準。

拉塔納敦促貿易商在此期間停止從鄰國（泰國和越南）進口榴槤，理由是擔心榴槤品質不達標且過度使用化學品。他警告說，這些做法可能對柬埔寨消費者的健康構成潛在風險。他也建議消費者在購買榴槤前，即使價格看起來很誘人，也要核實榴槤的產地。

拉塔納補充表示，相關部門和邊境檢查官員應加強管控，防止進口榴槤進入該國。他表示，需要更嚴格的檢查，以防止不合格產品影響國內市場和消費者健康。

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